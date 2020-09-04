Elazığ'da 3,7 şiddetinde deprem! 4 Eylül Elazığ'da deprem mi oldu?

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 19.02 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı. Depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 19.02 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depreme ilişkin olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Malatya, Adıyaman, Bingöl'den de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin 3.5 şiddetinde meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5.4 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2020
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 04.09.2020, 19:02:53 TSİ
Enlem : 38.4593 N
Boylam : 39.2878 E
Derinlik : 11.04 km
Detay : https://t.co/RrDjeSfT7K@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 4, 2020
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/tZdpOg1hkG
04.09.2020, 19:02:54 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.