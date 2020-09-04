Elazığ'da 3,7 şiddetinde deprem! 4 Eylül Elazığ'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 19.02 sıralarında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde olan depreme ilişkin olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem; Malatya, Adıyaman, Bingöl'den de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin 3.5 şiddetinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5.4 km derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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