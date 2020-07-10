Elçin Sangu, İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk karesini paylaştı!

Yakında Star'da yayınlanacak yeni dizi olan İyi Günde Kötü Günde'nin Leyla karakterine hayat verecek olan Elçin Sangu, diziden ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezonda Star'da olacak İyi Günde Kötü Günde dizisinin hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği, senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı dizi, sağlam kadrosuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şimdiden büyük ilgi uyandıran diziden ilk kare; İyi Günde Kötü Günde’nin Leyla’sı Elçin Sangu’dan geldi. Sangu'nun paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İŞTE O FOTOĞRAF

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Yeni başlangıçlar, baş döndürücü bir aşk ve evliliğe giden hayaller… Peki tüm bu planlar kaderin beklenmedik hamlesi ile alt üst olursa? Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirine düğümlenen ilişkileri izlenlere kahkahaları anlar vadediyor.

İyi Günde Kötü Günde,sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul’da başlanacak olan dizi yakında Star TV'de yayınlanacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI

İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu'yla birlikte Seda Bakan, Mert Fırat, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Osman Alkaş, Derya Alabora, Yasemin Allen ve Ali Yağcı bulunuyor.

ELÇİN SANGU KİMDİR? ASLEN NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Elçin Sangu, 11 Temmuz 1985 tarihinde İzmir'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Çerkes kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra bir yıl kadar özel bir tiyatroda oynadı. 2006 yılında da Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü burslu bir şekilde kazandı. Fakat okulu yarım bıraktı.

Sanat danışmanlığını Haldun Dormen'in yaptığı "Sahne tozu" tiyatrosunda eğitimler aldı.Sadece tasarımcı ürünlerinin satıldığı bir e-butik olan ikonogami.com'a ortak oldu.

İzmir'de tiyatro yaparken tesadüf eseri kendisini bir anda 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde önemli bir rolde buldu. Oyunculuğa ilk kez 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde başladı, Aşk Kaç Beden Giyer? Dizisi ile devam etti.

2014 yılında başlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kurt Seyit Şura adlı dizide Güzide karakterini canlandırdı.

İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

2015 yılında "Sevdam Alabora" adlı dizide Kadir Doğulu, Mustafa Avkıran ve İlker Kızmaz ile başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği dizide; Kadir Doğulu, Elçin Sangu, Mustafa Avkıran, İlker Kızmaz, Aydan Burhan ve Başak Parlak gibi ünlü ve başarılı oyuncular rol alıyor.

Elçin Sangu, 19 Haziran 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan ve baş rollerini Barış Arduç, Salih Bademci, Sinem Öztürk, Nergis Kumbasar ve Levent Ülgen ile paylaştığı "Kiralık Aşk" adlı dizide Defne Topal karakterini canlandırdı.