Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu!

İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle izleyici ile buluşan ve kısa sürede sevilen oyuncu Elçin Sangu son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Çarpışma dizisinde rol almıştı.

Güzel oyuncuyu şimdilerde yeni dizi heyecanı sardı. Sevenlerinin karşısına yeni dizisiyle çıkmaya hazırlanıyor. 'İyi Günde Kötü Günde' isimli yeni dizi önümüzdeki günlerde Star TV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Elçin Sangu heyecanını takipçileriyle paylaştı. Yeni dizisinde Leyla karakterini canlandıracak olan Sangu'dan dizi ile ilgili ilk kare geldi.

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de dünyaya geldi. Oyuncunun çerkez kökenli olduğu biliniyor. Mersin Üniversitesi Opera bölümünü bitiren Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde rol aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödüllerine layık görülmüştür.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini oynadı.

Elçin Sangu son olarak ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterini canlandırmıştı. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.