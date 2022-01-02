Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtın ardından Osmangazi Köprüsü’nden geçişlere de zam geldi! Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve akaryakıtın ardından bir zam da Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere geldi. Geçen yıl otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi.

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Elektrik, doğalgaz, akaryakıttan sonra bir zam haberi de Osmangazi Köprüsü'nden geldi. Haziran 2016’da köprü açıldığında fiyat 35 dolar artı KDV idi ve o dönemin 2,89 TL’lik dolar kuruyla tek aracın yaklaşık geçiş maliyeti 109 TL idi. Aradan geçen 5,5 yılda TL cinsi maliyet katlandı. 2021 yılında Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti 147.5 TL idi, yeni yılla birlikte bu rakam yüzde 25 artarak 184.5 TL oldu. ?Yılbaşının kutlanmasını uygun buluyor musunuz?

?Şıkların dışında yorum yaparak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz.#mutluyıllar #31Aralık #yeniyıl — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 31, 2021 Emine Özfalcı Magazin Editörü zam