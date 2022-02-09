Elektrik faturaları için atılacak adımlar belirlendi! 4 alternatif masada: Uygulanırsa vatandaş rahatlayacak

Yeni yılla birlikte elektrikte geçilen kademeli tarife sonrası 150 kilowatt sınırını aşan vatandaşlar yüksek elektrik faturaları ile karşılaşmış ve bu konuda bir adım atılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında masaya yatırılan bu konuya ilişkin alınan kararla,150 kilowatt sınırı 210 kilowatt yükseltilerek vatandaşların rahatlatılması amaçlanmıştı. Ancak kademeli tarife esnafların yüksek elektrik faturası ödemesine neden olmuş ve kira bedellerini aşan tutarda elektrik faturası gelen vatandaşlar duruma tepki göstermişti.

İBRAHİM KALIN ÇALIŞMA YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimat verdiğini ve süreci yakından takip ettiğini belirterek," Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak." dedi.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK

Bu konuda atılacak adımlar ise netleşmeye başladı. Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlar vatandaşlardan gelen talepleri takip ederek, geri dönüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletecek ve son kararı cumhurbaşkanı verecek.

Kaynakların verdiği bilgilere göre 210 kilowatt sınırının diğer alanlara yansıtılmasının da değerlendirmelerin ardından formüle edilebileceğini vurguladı.

Kulislerde ve sektörler arasında konuşulanlara göre masadaki 4 alternatif şöyle:

ESNAFLARA TARİFE

Meskenlerde uygulanan kademeli tarifenin, esnaflara uygun şekilde yapılacak olan bir modelle kurgulanacak. Ancak bu modelin tüketim üzerinden olup olmayacağı konusu netlik kazanmadı.

210 KW’NİN YÜKSELTİLMESİ

Sene başında 150 kilowatt saat olan sınırın 210'a yükseltilmesinin ardından ortalama tüketim modelinin 230 kilowatt olduğu için söz konusu sınırın bu değere yükseltilmesinin kulislerde konuşulduğu ifade edildi.

YÜKSEK KADEMEDEKİ ZAM ORANININ DÜŞÜRÜLMESİ

Konutlarda sınırın aşılmasının ardından yüzde 127 olarak uygulanan zammın düşürülmesi olduğu belirtiliyor. Ancak dünyada enerji fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurunun yükselişi nedeniyle bu alternatifin uygulanmasının mümkün olmadığı, ayrıca geçtiğimiz yıl 100 milyar liraya kadar destek sağlandığı kaydedildi.

DAĞITIM BEDELİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Enerjinin üretim tesislerinden çıkmasıyla başlayan ve tüketilecek yere kadar ulaşmasını sağlayan şebeke kullanım bedelinin yıl başında yüzde 25 oranında artırılmasının ardından bu oranın düşürülmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

KDV İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının ürün satışındaki KDV oranın sadeleştirme için çalışma yaptığı bilinirken elektrik faturalarından yüzde 18 olarak alınan bu verginin indirilmesi konusunun gündeme gelse de mal ve hizmetteki oran indiriminin suistimale açık olduğu bu nedenle sıcak bakılmadığı belirtiliyor.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: TALEBİMİZ İNDİRİME GİDİLMESİ

Öte yandan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturaları için düzenleme yapılacağına ilişkin açıklaması için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak," Elektrik fiyatlarıyla ilgili ülke genelinde iş insanlarımızdan da gelen şikayet ve sıkıntılar karşısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları olumlu bir gelişme.

Talebimiz, elektrik fiyatlarında indirime gidilmesi ve özellikle küçük işletmelerin korunması." ifadelerini kullandı.