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  3. Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

Karabük'te, işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu.

Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Emin Arslan, 2 katlı evine 50 metre mesafede bulunan yüksek gerilim hattından elektrik çekilmesi için istenen ücreti yüksek bulunca çareyi güneş enerjisi panellerinde buldu. Arslan, 3 ay önce evinin çatısına kurdurduğu 12 adet güneş paneli ile kendi elektriğini üretiyor.

EVDE KULLANDIĞI ELEKTRİĞİN TAMAMINI GÜNEŞTEN SAĞLIYOR

Evinde kullandığı elektriğin tamamını güneş panelleri ile karşılayan Arslan, "Benim gibi bağ evi yaptırmak isteyenler hiç uğraşmasınlar panellerini koydurup rahat etsin. İlk etapta ücret ödersin sonra rahat rahat yatarsın. Fatura ödeme telaşın olmaz. Çok memnun olursun. Lambalarını led ampul kullanacaksın. Evinde nasıl tasarruf ediyorsan bunda da öyle tasarruf edeceksin. Ne kadar tasarruf edersen akülerinde stok o kadar fazla olur ve rahat edersin" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

Elektrik hattı parasını fazla bulunca güneş enerjisi paneli kurdu, 3 aydır fatura ödemiyor

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