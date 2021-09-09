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Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!

Bursa’da yaşanan olayda 2 hırsız trafodan kablo çalmak isterken 34 bin voltluk akıma maruz kaldılar. Hırsızlar hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında ciddi yanıklar bulunan hırsızların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler 1. Evren Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında benzerine zor rastlanacak bir olay yaşandı. Ellerine inşaat eldiveni takan iki kişi yüksek gerilim trafosuna girerek kabloları çalmak istediler. Ancak 34 bin volt elektrik akımına maruz kaldılar.

Hırsızlardan biri ağır yanıklar içerisinde 100 metre ilerideki parka kadar gidebilerek bayıldı. Diğer hırsız trafodan çıkma şansı bulamadı.

Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!

Mahalle sakinleri trafodan gelen patlama sesi ile koşarak olay bölgesine geldiler. İçeride baygın bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdiler.

Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!

Olay hakkında elektrik dağıtım şirketi bilgilendirildi ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hırsızlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hırsızların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtiliyor.

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