Elektrik kablosu çalmak isterken tüm vücutları yandı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler 1. Evren Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında benzerine zor rastlanacak bir olay yaşandı. Ellerine inşaat eldiveni takan iki kişi yüksek gerilim trafosuna girerek kabloları çalmak istediler. Ancak 34 bin volt elektrik akımına maruz kaldılar.

Hırsızlardan biri ağır yanıklar içerisinde 100 metre ilerideki parka kadar gidebilerek bayıldı. Diğer hırsız trafodan çıkma şansı bulamadı.

Mahalle sakinleri trafodan gelen patlama sesi ile koşarak olay bölgesine geldiler. İçeride baygın bir kişi olduğunu gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdiler.

Olay hakkında elektrik dağıtım şirketi bilgilendirildi ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hırsızlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hırsızların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtiliyor.