Elektrik kesintisi 1 Mart Pazartesi 2021 BEDAŞ
Avrupa yakasında gerçekleşecek olan güncel elektrik kesinti listesin yayınlayacak olan BEDAŞ, 1 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek planlı kesinti programını internet sayfasından yayımladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
1 Mart Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 1 Mart Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART PAZARTESİ 2021 BEDAŞ
AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021
NO: 3115364
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-589, G-59, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 476., 478., 493. sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021
NO: 3114351
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1273., 1274., 1276., KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1212., 1213., 1215., 1216., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.