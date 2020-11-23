1 Mart Pazartesi günü İstanbul'un Avrupa yakasında yaşanacak elektrik kesintileri vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyu Elektrik kesintisi 1 Mart Pazartesi 2021 BEDAŞ başlığı altında haberimizde yer verdik.

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

NO: 3115364

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-425, G-57, G-589, G-59, G-76, G-78, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 476., 478., 493. sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3114351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1273., 1274., 1276., KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1212., 1213., 1215., 1216., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021

NO: 3113299

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, ANKARA, KANARYA, SÜLEYMAN ŞAH sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3113305

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 01/03/2021 10:00:00 - 01/03/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3113306

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah TAMER, ZAFER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR sk bölgelerinde 01/03/2021 11:00:00 - 01/03/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021

NO: 3115332

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1019., ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 01/03/2021 13:00:00 - 01/03/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021

NO: 3115330

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah FAHRİ KORUTÜRK, RUZNAMECİ, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 01/03/2021 12:00:00 - 01/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021

NO: 3114615

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 2., BALABAN ÇIKMAZI, CAMİ ARKASI., CEYHAN., NİŞANCI ÇIKMAZI, TOPÇU., ZEKERİYAKÖY, ÖZBALABAN sk bölgelerinde 01/03/2021 09:00:00 - 01/03/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 1 MART 2021

NO: 3125408

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2952., 2953., 2954., 2974. sk bölgelerinde 01/03/2021 00:05:00 - 01/03/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3125421

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2413., 2414., 2850/3., 2861., 2862., 2864., 2868., 2869., 2968., 2969., 2970., 2971., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 01/03/2021 03:00:00 - 01/03/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.