Elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba 2020 AYEDAŞ

25 Kasım Çarşamba 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 25 Kasım Çarşamba 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ

ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

09:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: NİZAM - Sokak: KOLBAŞI

Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN

Mahalle: NİZAM - Sokak: YAZGÜLÜ

13:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: NİZAM - Sokak: TEMENNA

Mahalle: NİZAM - Sokak: AYDOĞDU

Mahalle: NİZAM - Sokak: KOLBAŞI

Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN

Mahalle: NİZAM - Sokak: SAKARYA

09:00 - 12:30 saat aralığında

Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI

Mahalle: MADEN - Sokak: MİNELİ BAHÇE

Mahalle: MADEN - Sokak: NAKİBEY

Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK

Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA

Mahalle: MADEN - Sokak: AHSEN

Mahalle: MADEN - Sokak: MERCAN

Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER

Mahalle: MADEN - Sokak: CEYLAN

Mahalle: MADEN - Sokak: ERGUVAN ÇIKMAZI

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

15:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BASKÜL

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZİN

Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

11:00 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM

10:00 - 16:30 saat aralığında

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN

Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİL ETHEM

Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HALİL ETHEM

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

09:00 - 15:30 saat aralığında

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İSTASYON

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BAHADIR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BEYAZVİLLA

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TOPRAKYOL

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: MİMAR

Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TEVAZU

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ

Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS

10:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE

Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK

SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEKER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALÖZÜ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAHRA

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KÜLLİYE

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEDİNE

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DOĞAL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALÖZÜ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FELAH

09:00 - 17:00 saat aralığında

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİLŞAD

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEKER

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VOLKAN

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYYILDIZ

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DOĞAL

Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TANYEL

ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM

10:00 - 13:00 saat aralığında

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA

Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ

Mahalle: TATLISU - Sokak: SEYHAN

Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ

Mahalle: TATLISU - Sokak: OSMANGAZİ

Mahalle: TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL

ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020

09:30 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: KİREÇOCAĞI

Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: DEFTERDAROĞLU 2.

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PROF. DR. BEYNUN AKYAVAŞ

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KASIM

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ASLAN

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SÜMER

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY ÇEŞME

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DENİZCİLER

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KAPTANLAR

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEKARDERE

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DESTE

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ORDU

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞAFAK

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: EBRU

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAĞLAR

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÖZLEM

Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KİREÇOCAĞI

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi

Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.

Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.