Elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba 2020 AYEDAŞ
AYEDAŞ internet sitesi üzerinden 25 Kasım Çarşamba günü Anadolu yakasında gerçekleşecek elektrik kesintisi programını yayımladı. Biz de Elektrik kesintisi 25 Kasım Çarşamba 2020 AYEDAŞ başlığı ile kesintinin yaşanacağı illere haberimizde yer verdik.
25 Kasım Çarşamba 2020 İstanbul Anadolu yakasında uygulanacak olan kesinti programını İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. AYEDAŞ, resmi internet sayfasından yayımladı. İşte 25 Kasım Çarşamba 2020 tarihli elektrik kesintisi listesi...
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM ÇARŞAMBA 2020 AYEDAŞ
ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
09:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: NİZAM - Sokak: KOLBAŞI
Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN
Mahalle: NİZAM - Sokak: YAZGÜLÜ
13:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: NİZAM - Sokak: TEMENNA
Mahalle: NİZAM - Sokak: AYDOĞDU
Mahalle: NİZAM - Sokak: KOLBAŞI
Mahalle: NİZAM - Sokak: LALAHATUN
Mahalle: NİZAM - Sokak: SAKARYA
09:00 - 12:30 saat aralığında
Mahalle: MADEN - Sokak: MİMOZALI
Mahalle: MADEN - Sokak: MİNELİ BAHÇE
Mahalle: MADEN - Sokak: NAKİBEY
Mahalle: MADEN - Sokak: YILMAZ TÜRK
Mahalle: MADEN - Sokak: ÜCRA
Mahalle: MADEN - Sokak: AHSEN
Mahalle: MADEN - Sokak: MERCAN
Mahalle: MADEN - Sokak: BAHÇELİ EVLER
Mahalle: MADEN - Sokak: CEYLAN
Mahalle: MADEN - Sokak: ERGUVAN ÇIKMAZI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
15:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: BAKLACI - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: BASKÜL
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: GÜZİN
Mahalle: YAVUZ SELİM - Sokak: ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
11:00 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: MİRALAY NAZIM
10:00 - 16:30 saat aralığında
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: CANAN
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: NEVZEMİN
Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİL ETHEM
Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: HALİL ETHEM
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
09:00 - 15:30 saat aralığında
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ÜSKÜDAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İSTASYON
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BAHADIR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BEYAZVİLLA
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TOPRAKYOL
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: MİMAR
Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TEVAZU
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MUTEBER
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RUMELİ HİSARI
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİRUZE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: EMEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜZEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: CEMİL MERİÇ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: KÖPRÜCÜ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FIRAT NEHRİ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GÜFTE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GEDİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: FİDELİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: BERABERLİK
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: SİYASET
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MESAİ
Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ELMAS
10:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: RAMİZ
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: DURUL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: TEMEL
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: MÜLAYİM
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: GECE
Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: OCAK
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR
09:00 - 17:00 saat aralığında Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEKER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALÖZÜ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAHRA
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KÜLLİYE
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEDİNE
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DOĞAL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALÖZÜ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FELAH
09:00 - 17:00 saat aralığında
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DİLŞAD
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEKER
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VOLKAN
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYYILDIZ
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DOĞAL
Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TANYEL
ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MOLLA HÜSREV
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASUMAN
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MALKOÇ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SADAKAT
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: MUSA
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EYVAN
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HIDRELLEZ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: HALİM
10:00 - 13:00 saat aralığında
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: REYHAN
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA
Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: OSMANGAZİ
Mahalle: TATLISU - Sokak: SEYHAN
Mahalle: TATLISU - Sokak: AKDAĞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: ELALMIŞ
Mahalle: TATLISU - Sokak: OSMANGAZİ
Mahalle: TATLISU - Sokak: TURGUT ÖZAL
ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM 2020
09:30 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: BURHANİYE - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT
Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: KİREÇOCAĞI
Mahalle: GÜZELTEPE - Sokak: DEFTERDAROĞLU 2.
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: PROF. DR. BEYNUN AKYAVAŞ
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KASIM
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ASLAN
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: SÜMER
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÇENGELKÖY ÇEŞME
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DENİZCİLER
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KAPTANLAR
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BEKARDERE
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: DESTE
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ORDU
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ŞAFAK
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: EBRU
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: BAĞLAR
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: ÖZLEM
Mahalle: ÇENGELKÖY - Sokak: KİREÇOCAĞI
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 411 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 1116 uygulaması veya 1116 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Hakkında Bilgi
Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisini insan odaklı hizmet anlayışı ve günümüzün gelişen teknolojisine uyumlu sistemler ile ulaştırıyoruz. Hizmet kalitemizi hayata değer katan bir anlayış ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ile hep daha iyiye taşıyoruz.
Hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamalarımız ile elektrik dağıtım hizmetlerini, bilgilendirme ve işletme faaliyetlerini gerçekleştiriyor, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını öteye taşıyarak geleceğin akıllı şebekelerine bugünden hazırlanıyoruz. AYEDAŞ olarak, bölgemizde yaşayan milyonlarca müşterimize sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.