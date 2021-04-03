Elektrik kesintisi 4 Nisan Pazar 2021 BEDAŞ

4 Nisan Pazar günü Avrupa yakasında meydana gelecek olan elektrik kesintileri vatandalar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konulardan birisi oldu. İlçelerde 4 Nisan Pazar gerçekleşecek olan bu planlı kesintileri biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN PAZAR 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3409361

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk bölgelerinde 04/04/2021 01:00:00 - 04/04/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409370

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 04/04/2021 02:00:00 - 04/04/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409374

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT, FATİH sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 04/04/2021 03:00:00 - 04/04/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3383333



İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3364818

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1435., 1438., 1439. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398576

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 04/04/2021 10:00:00 - 04/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3409356

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 04/04/2021 00:01:00 - 04/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409358

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAĞLAR, FETİH, ZAMBAK, ÇARŞI sk / VATAN mah AKARSU, ATEŞ, BARUT, BAĞLAR, BEGONYA, ESEN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, FAİK AĞA, GÜRKAN, KÜÇÜK MİLLET, MİLLİYET, RUMELİ, ÇARŞI, ŞAHİN sk bölgelerinde 04/04/2021 04:00:00 - 04/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3409359

ISTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 04/04/2021 04:00:00 - 04/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3366413

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3362035

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389337

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTİRK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3360798

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674., 1676. sk bölgelerinde 04/04/2021 00:00:00 - 04/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398466

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / FİRUZKÖY mah TURAN sk / GÜMÜŞPALA mah MUTLU sk / YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, AMASYALILAR, ATATÜRK, ATİLLA İLHAN, BALIK YOLU, BİRLİK, CANSU, EREN, FATİH1, G-100, G-117, G-118, G-119, G-120, G-121, G-122, G-123, G-124, G-125, G-126, G-130, G-131, G-132, G-133, G-138, G-139, G-140, G-142, G-144, G-145, G-146, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-164/1, G-166, G-167, G-168, G-169, G-170, G-171, G-172, G-174, G-175, G-176, G-180, G-180/1, G-181, G-183, G-184, G-186, G-187, G-188, G-189, G-210, G-212, G-213, G-214, G-217, G-218, G-219, G-220, G-220/1, G-221, G-222, G-223, G-224, G-406, G-515, G-516, G-518, G-520, G-521, G-523, G-524, G-527, G-550, G-551, G-552, G-553, G-554, G-555, G-557, G-558, G-559, G-561, G-562, G-563, G-565, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-574, G-575, G-576, G-577, G-578, G-579, G-580, G-581, G-582, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-595, G-596, G-599, G-604, G-605, G-606, G-616, G-622, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-720, G-737, G-76, G-77, G-771, G-790, G-792, G-793, G-794, G-795, G-796, G-797, G-801, G-802, G-805, G-843, G-845, G-861, G-862, G-863, G-931, GALATA, GAZİ, MANDIRA1, UĞUR MUMCU, ŞEHİT ADEM GÜNEY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 3. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3116. sk / AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 210., 212., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 277., 283., 284., 287., 291., 297., 298., 300., 301., bölgelerinde 04/04/2021 02:00:00 - 04/04/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417385

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3007., 3008. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417388

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011., 3023. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3389325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3137. sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3420316

İSTANBUL ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 04/04/2021 10:00:00 - 04/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3409350

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -EYÜP MERKEZ mah sk bölgelerinde 04/04/2021 00:01:00 - 04/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3392316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BARTU, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR sk bölgelerinde 04/04/2021 01:00:00 - 04/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398604

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk / MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, ANADOLU, CENDERE, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk / MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, CEYHUN, ERSEVEN, GELİŞİM, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, SADABAD, SELAMET, TABYA, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, ZİNNUR, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 04/04/2021 10:00:00 - 04/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398598

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk / MİTHATPAŞA mah KEMER sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, ANADOLU, CENDERE, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk / MERKEZ mah AYAZMA, BAHÇE, CENDERE, CEYHUN, ERSEVEN, GELİŞİM, KEMERBURGAZ, MERMERCİLER, ONARAN, SADABAD, SELAMET, TABYA, TERZİ ÇIKMAZI, VARNA, ZİNNUR, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 04/04/2021 10:00:00 - 04/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3417444

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 04/04/2021 13:00:00 - 04/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360974

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah ENSAR, MUHLİS, RAMİ KIŞLA, YEŞİL ZÜMRÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI, EVREN, MERCAN, ONUR, YADİGAR ÇIKMAZI, YEŞİL ZÜMRÜT, YONCA sk bölgelerinde 04/04/2021 15:00:00 - 04/04/2021 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3416321

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HACI FİDAN, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YEŞİL SARIKLI, YUSUF ZİYAPAŞA, İSLAMBOL sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, BEYCEĞİZ FIRINI, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / BALAT mah MANYASİZADE ÇIKMAZI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgelerinde 04/04/2021 03:00:00 - 04/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3416328

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / AYVANSARAY mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk bölgelerinde 04/04/2021 03:00:00 - 04/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3416332

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk bölgelerinde 04/04/2021 03:00:00 - 04/04/2021 03:15:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3398499

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah BOSTAN HAMAMI, BOSTAN HAMAMI ARALIĞI, CEMALETTİN EFENDİ, HİSARALTI, TÜRBE, ÜSKÜPLÜ sk bölgelerinde 04/04/2021 10:00:00 - 04/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3425341

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH sk bölgelerinde 04/04/2021 12:00:00 - 04/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3366627

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, DOĞANBEY, TOPUZLU BENT, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ADNAN MENDERES, ASMA, CEVİZ, DOĞANBEY, HUNCA, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KEMERALTI, KESTANE, KORULUK, KUMKÖY, KÖKNAR, ORTA SELVİ, SARMAŞIK ÇIKMAZI, SUYOLU, ULUÇINAR, YENİ DEFNE, YUKARI DERE, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 04/04/2021 01:00:00 - 04/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3371312

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah MECİDİYEKÖY YOLU sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3415324

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 4 NİSAN 2021

NO: 3360959

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ sk bölgelerinde 04/04/2021 09:00:00 - 04/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3360973

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 04/04/2021 12:00:00 - 04/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.