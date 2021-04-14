Elektrik kesintisi İstanbul 14 Nisan Çarşamba 2021 BEDAŞ şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Konuyla ilgili detayları biz de haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 14 NİSAN ÇARŞAMBA 2021 BEDAŞ

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3481046

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480276

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480637

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah MÜHENDİS sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3477303

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3479933

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 14/04/2021 06:00:00 - 14/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481777

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., YANYOL sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480115

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 425., 438., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 14/04/2021 13:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3477574

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk // GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479809

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, SÜLÜN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479814

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKGÜN 1, AKTAŞ, AKTAŞ ÇIKMAZI, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, HEREKE, HÜRRİYET, KADIOĞLU, POLAT sk bölgelerinde 14/04/2021 06:30:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479897

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BURHANBEY, HALİL ÇAVUŞ, TANER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479893

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BURHANBEY, BİLLUR 2, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481076

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜVERCİN, HAYRAT, MİLLET , ŞEHİT FERİT DEMİR sk bölgelerinde 14/04/2021 11:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3479932

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, AYGÜN, BAĞ, BEYAZ GÜL, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, GÜLHAN, KAMİL, KARAKOL, MELEK HATUN, MERAM, MERKEZ, MORLALE, SERİN, SIRAEVLER, SOFULAR, SOKULLU, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, ÇAYIR, ÖZÜM, İNAN, İPEK, ŞEHZADEBAŞI, ŞEREF sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479936

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, BEYAZ KARANFİL, FİLİZ, KUBİLAY, MİMAR SİNAN, SELVİ, YAHYA KEMAL sk / YENİDOĞAN mah ETİ, KÜÇÜK YALI ÇIKMAZI, SELÇUK, YAHYA KEMAL, ÖTÜGEN, İLK, ŞAR sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480315

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, REBAP, SALNAMECİ sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ALTINTAŞ, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3477439

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 14/04/2021 00:30:00 - 14/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477434

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 14/04/2021 00:30:00 - 14/04/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480391

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AYFER, BELEN, BENGÜ, BEREKETLİ, ERATA, GÜZEL, KÖROĞLU, LAVANTA, MİMAR SİNAN, PELİN, REŞİT PAŞA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 12/04/2021 10:00:00 - 12/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480434

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, KURUDERE, SOSYAL MESKENLER, STAT sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480389

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BENTLER, KARLIOVA sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3476358

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 276., 284., 286., 287., BAĞCILAR, GAZNELİLER sk / TUNA mah 287., 711., 719., 720., 721., BAĞCILAR, GAZNELİLER sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3427321

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477263

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 81., 87., 88., 89., 93., 94., 96., 97., FARABİ, RUMELİ, İBNİ SİNA, İSTANBUL, ŞEHİT RUŞEN KÖKSALDI sk / YAVUZ SELİM mah MEDRESE, MEHTAP, MERDİVEN, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3471803

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1603., 1607., 1608., 1609., 1611., 1617., UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 14/04/2021 00:00:00 - 14/04/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477211

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1227., 1229. sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472020

İSTANBUL ESENYURT ilce -GÜZELYURT(HARAMİDERE) mah sk bölgelerinde 14/04/2021 13:00:00 - 14/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3479910

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479902

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479898

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.DENİZ, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, FISTIK, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479886

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.SEDEF, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, NEYZEN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480416

ISTANBUL FATİH ilce -NİŞANCA mah sk İSTANBUL FATİH ilce -NİŞANCA mah sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3469341

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1058., 1072., 1073/1., 1076., 1077., GENERAL ALDOĞAN sk / KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1162., 1167., 1167/1., 1167/2., 1168., CEBECİ, GENERAL ALDOĞAN, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 14/04/2021 00:05:00 - 14/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3469344

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1038., 1040., 1041., 1042., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1050., 1051., 1057., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1072/1., İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103., 1113., 1113/2., 1114., 1116., GENERAL ALDOĞAN, HAMİDİYE, NAMIK KEMAL, ZİYA GÖKALP, ÇAKIRCALI sk bölgelerinde 14/04/2021 03:00:00 - 14/04/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480406

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3477384

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 2.YONCA, 3.SÜMBÜL, 5.FATİH, 6.ŞİRİN, NEVRUZ sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477385

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.YAĞMUR, 1.ÖNER, 2.BAYIR, 2.YONCA, 2.ÇİÇEK, 2.ÜLKÜ, 2412., 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 3.SÜMBÜL, 5.KARTAL, 6.ŞİRİN, ANIL, GARİP, GÜLÜM, KURUÇEŞME, ONUR BEY, TAŞTAN sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477427

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah KILIÇ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477486

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BÜLBÜL, GÜVERCİN, TOY sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472101

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 830. YANYOL, 832. YANYOL sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477489

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KİRAZ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah ANADOLU, CEVAHİR, KAVAKLI, TAĞMAÇ, ŞEHİT REŞİT AKBABA sk / KANARYA mah ANADOLU, ELMABAĞ, GÜVERCİN sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472112

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.GÜLER, 1.KAYNAK, 2.AYDIN, AYLA, DEĞER, HİSAR, TEZCAN, ÖZBEY sk / TEVFİKBEY mah 2.AYDIN sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480900

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -ASKERİ BÖLGE mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471604

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 106., 107., 108., 170., 171., 172. sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3471606

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 106., 107., 108., 110., 111., 197., 198., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477713

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, TUNCA, ÖNCELER sk bölgelerinde 14/04/2021 15:00:00 - 14/04/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480048

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479776

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah NİSAN, PAMUKDEDE sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481765

İSTANBUL SİLİVRİ ilce SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3480594

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MİNE, PELİT ÇIKMAZI, YAZAR, YENİCİ MEHMET sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481764

İSTANBUL SİLİVRİ ilce SEYMEN mah AKINCI, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480405

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1389., 1390., 1425. sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3472062

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah BİLGE, DADAŞ, DEMET, DERYA, DOLUNAY, DUYGU, DİLARA, GÖLOVA, GÜL, LİMON ÇİÇEĞİ, NADİDE, NAMLI, YAYLA, YEŞİM, ZAMBAK, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇAYIR, ŞAİR, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 14/04/2021 09:00:00 - 14/04/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477229

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3477216

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 14/04/2021 12:00:00 - 14/04/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 NİSAN 2021

NO: 3480286

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 14/04/2021 00:00:00 - 14/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479931

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/04/2021 00:01:00 - 14/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3479929

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 14/04/2021 00:01:00 - 14/04/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481329

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 14/04/2021 05:00:00 - 14/04/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3481075

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., 131., MAHMUT KOCATÜRK sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 14/04/2021 10:00:00 - 14/04/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.