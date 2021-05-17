Elektrik kesintisi İstanbul 17 Mayıs 2021 Pazartesi AYEDAŞ başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konular arasına girdi. Biz de İstanbul ilinde gerçekleşecek bu elektrik kesintileriyle ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.

AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ AYEDAŞ

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÖNDİL ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZARLIK ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BEGONVİL ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ULUÇINAR ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BELMA

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: EZGİ

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAP

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARMAŞIK

10:00 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU

Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI

9:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SULTANİYE

Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KELLE İBRAHİM

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE

KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

09:30 - 15:00 saat aralığında

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ

Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021



09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZ FIRAT

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZÇETİN

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORKİDE ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YENİ ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENLİ ÇIKMAZI

Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATEŞ ÇIKMAZI

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

09:00 - 16:00 saat aralığında

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MOHAÇ

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: NARMAN

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: VATAN

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: CÜMLE

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: DOĞU

Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: NARLI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALİZE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: EBABİL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ENVER

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YEKPARE

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: RUMELİ KAVAĞI

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESKİŞEHİR

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KEMAL

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VELAYET

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZEN

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MEMLEKET

Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN

09:30 - 14:00 saat aralığında

Mahalle: DUMLUPINAR

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANKARA

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BULUT

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EKSPRES

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TÜRKÜ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AZDAVAY

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASLANAĞZI

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ZİYA PAŞA

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇEMENZAR

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÜNLÜK

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TERTİPLİ

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAHAF

Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İÇTEN

Mahalle: DOĞU

17:00 - 18:00 saat aralığında

Mahalle: FATİH - Sokak: ALIÇ

Mahalle: FATİH - Sokak: EHLİCAN

Mahalle: FATİH - Sokak: DOĞAN

Mahalle: FATİH - Sokak: DUMLU

Mahalle: FATİH - Sokak: FENER

Mahalle: FATİH - Sokak: HÜRRİYET

Mahalle: FATİH - Sokak: EVRENYE

Mahalle: FATİH - Sokak: SUNGUR

SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BURÇAK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞÜKRÜOĞLU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZABİT

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DERİNKUYU

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İĞDE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLAYDA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVDE

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ITIR

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLÖREN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PELİN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PİRAMİT

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELÇUKHAN

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLAYDA

Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLÖREN

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021

09:30 - 13:30 saat aralığında

Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER