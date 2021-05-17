Elektrik kesintisi İstanbul 17 Mayıs 2021 Pazartesi AYEDAŞ
17 günlük tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından İstanbullular şehirlerinde elektrik kesintisinin olup olmadığıyla ilgili internette aratmalara başladı. Biz de İstanbul'da gerçekleşecek elektrik kesinti listesini Elektrik kesintisi İstanbul 17 Mayıs 2021 Pazartesi AYEDAŞ başlığı altında haberimizde derledik.
Elektrik kesintisi İstanbul 17 Mayıs 2021 Pazartesi AYEDAŞ başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça bakılan konular arasına girdi. Biz de İstanbul ilinde gerçekleşecek bu elektrik kesintileriyle ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
AYEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ AYEDAŞ
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ŞEHİT MURAT ÖNDİL ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZARLIK ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: KİREÇOCAĞI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BEGONVİL ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ULUÇINAR ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: NAZIM TUR
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: BELMA
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: EZGİ
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ÇAP
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SARMAŞIK
10:00 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: TURUNÇ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAĞMUR
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: YAZICISUYU
Mahalle: ÇUBUKLU - Sokak: ATEŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI
9:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: SULTANİYE
Mahalle: GÜMÜŞSUYU - Sokak: KELLE İBRAHİM
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: MERKEZ - Sokak: SÜLEYMANİYE
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:30 - 15:00 saat aralığında
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ
Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: İNÖNÜ
Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: ALTAYÇEŞME - Sokak: BEGONYA
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZ FIRAT
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZÇETİN
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORKİDE ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YENİ ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENLİ ÇIKMAZI
Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATEŞ ÇIKMAZI
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:00 - 16:00 saat aralığında
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MOHAÇ
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: NARMAN
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: VATAN
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: CÜMLE
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: DOĞU
Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: NARLI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ALİZE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: EBABİL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: AYAZ
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ENVER
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: YEKPARE
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: RUMELİ KAVAĞI
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ESKİŞEHİR
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KEMAL
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VELAYET
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ÖZEN
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: MEMLEKET
Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: VATAN
09:30 - 14:00 saat aralığında
Mahalle: DUMLUPINAR
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ANKARA
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: BULUT
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: EKSPRES
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TÜRKÜ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: KIZILIRMAK
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ŞEHİT HASAN KURT
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: AZDAVAY
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TOROS
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ASLANAĞZI
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ZİYA PAŞA
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: ÇEMENZAR
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: GÜNLÜK
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: TERTİPLİ
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: SAHAF
Mahalle: DUMLUPINAR - Sokak: İÇTEN
Mahalle: DOĞU
17:00 - 18:00 saat aralığında
Mahalle: FATİH - Sokak: ALIÇ
Mahalle: FATİH - Sokak: EHLİCAN
Mahalle: FATİH - Sokak: DOĞAN
Mahalle: FATİH - Sokak: DUMLU
Mahalle: FATİH - Sokak: FENER
Mahalle: FATİH - Sokak: HÜRRİYET
Mahalle: FATİH - Sokak: EVRENYE
Mahalle: FATİH - Sokak: SUNGUR
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BURÇAK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞÜKRÜOĞLU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZABİT
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLHAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: DERİNKUYU
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İĞDE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLAYDA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEVDE
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ITIR
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLÖREN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PELİN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PİRAMİT
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELÇUKHAN
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İLAYDA
Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLÖREN
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 MAYIS 2021
09:30 - 13:30 saat aralığında
Mahalle: AYDINLI - Sokak: BAHÇELER