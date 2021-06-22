Elektrik kesintisi İstanbul 22 Haziran 2021 Salı! Şişli, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer, Zeytinburnu elektrikler saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir çok ilçede elektrik kesintileri yaşanmakta. 22 Haziran 2021 Salı günü için BEDAŞ'ın internet sitesinden edinilen bilgilere göre toplam 22 ilçede bakım onarım ve arızadan kaynaklı kesintiler yaşanıyor. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada kesintilerin saat kaçta biteceği de belirtildi. Bizler de ilçe ilçe mahalle mahalle kesinti yaşanan bölgelere ve kesintinin saat kaçta sona ereceğine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

ARNAVUTKÖY 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4189345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BEDİRHAN, BOZ, BİRLİK, BİRUNİ, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KAYACIK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MÜNİR, NAİME, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YENİPAZAR, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk / SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 22/06/2021 03:00:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184195

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BÜYÜK ÇİFTLİK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, RÜMEYSA, ÇAĞLAYAN, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188398

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, MOR LALE, SÜVARİ, TOPHANE, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah DOĞAN, FATİH SULTAN, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4177150

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2237., BOZOK, DOĞAN, ELMA, ESKİ İSTANBUL, KARTAL, KİRAZ, MARTI, TÜRKER, VİŞNE sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah COŞKUN, GÜLSEREN ALTUNER sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183351

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4182222

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1491., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU, KOÇMAN sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181570

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1031., 1032., 1034., 1035., 1036., 1040., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 355., 356., 410., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182227

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 22/06/2021 03:30:00 - 22/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181578

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 512., 543., 545., 546., 547., 548., 549., 551., 552., 553., 554., 555., 556., 557., 558., 560., 562., 566., ORMANTEPE sk bölgelerinde 22/06/2021 04:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185610

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 204., 205., 214. sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181466

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 171., 172., 173., 174. sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188431

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 340. sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181476

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 22/06/2021 13:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4169341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183339

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk // BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 22/06/2021 11:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4190216

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, KİRAZLI 1 sk bölgelerinde 22/06/2021 11:30:00 - 22/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4188344

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, KARAAĞAÇ, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, ÇINAR sk bölgelerinde 22/06/2021 00:05:00 - 22/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188348

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah ÇEKMECE YOLU sk / ŞENLİKKÖY mah CUMHURİYET, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HANIMELİ, IŞIK, MERCAN, NUR, YAPRAK, ÇEKMECE YOLU, ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN, ŞEHİT İLHAN YALÇIN sk bölgelerinde 22/06/2021 02:30:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188349

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 22/06/2021 05:00:00 - 22/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188655

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah EKİN sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4177151

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, AKDAĞ, ALİ EKBER, BİLGİN, CEBECİ, DOĞAN, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, KARAHAN, KARTAL, KOCAMAN, KÖPRÜ YOLU, LALEZAR, LAÇİN, MARTI, MENDERES, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, NAR, ORTANCA, PALA, SEVİNÇ, TÜLAY, VİŞNE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇANKAYA, ÇELİK, ÇEÇEN ÇIKMAZI, ÖZDEMİR, İLERİ sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177153

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah EMİR, HEKİM, KEMER, LALELİ, TURAN, TÜRKER, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188320

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah CAMİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189334

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2209., ESKİ İSTANBUL, KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188426

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4177159

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 22/06/2021 12:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4181468

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, ABDURRAHİM KARAKOÇ, ORDU, SÜLEYMAN ŞAH sk / KOCATEPE mah 50. YIL, PAZAR sk bölgelerinde 22/06/2021 11:00:00 - 22/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 3927467

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN, SEYDİ ALİ REİS sk / DİKİLİTAŞ mah BARBAROS sk / GAYRETTEPE mah BARBAROS, BAYINDIR, EMİRHAN, HAMİDİYE, NECATİ ALBURUZ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/06/2021 00:00:00 - 22/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4184249

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ENVER ADAKAN, PEYAMİ SAFA sk / BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, ALP, ALİ KUŞÇU, ATATÜRK, BAŞAK, CEYLAN, CUMHURİYET, DERYA, ENVER ADAKAN, GONCA, İSTİKLAL, ŞEHİT K. UĞUR GÜRSOY sk / CUMHURİYET mah CUMHURİYET, ÇANDARLI sk bölgelerinde 22/06/2021 01:00:00 - 22/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184258

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah LOKUM sk / KAVAKLI mah AKŞEMSETTİN, DEMOKRASİ, DESTAN, DUMLUPINAR, ELMAS, GARİP, HARİKA, KASİDE, KINALIKUZU, MARMARA, OVALI, SULTAN SELİM, UĞUR MUMCU, ÇAVUŞOĞLU, İNAN sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184252

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176437

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, BİLAL, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 22/06/2021 09:30:00 - 22/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176944

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 22/06/2021 13:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4177025

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, YENİ ALEM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, YENİ ALEM sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ERDEMLİ, GENİŞ, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, ÖNEM, ÖZLEM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4188436

ISTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183656

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK, GÜLFİDAN, GÜZÜN ÇIKMAZI, HALK , KARAKAYA, KARAKOÇAN ÇIKMAZI, KARBEYAZ ÇIKMAZI, KARINCA ÇIKMAZI, KASAP ÇIKMAZI, NURHAYAT ÇIKMAZI, ORKİDE, PAMUK, SAMET sk / ÖRCÜNLÜ mah BAĞDERE ÇIKMAZI, KILAVUZ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183598

İSTANBUL ÇATALCA ilce -İZZETTİN mah sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4181571

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgelerinde 22/06/2021 00:01:00 - 22/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181579

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 55. sk bölgelerinde 22/06/2021 04:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185603

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4183347

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1636., 1639., 1641., 1643., 1644., 1645. sk / ORHAN GAZİ mah 1657., 1658., 1659. sk bölgelerinde 22/06/2021 00:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189462

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 890., 900., 901., 902., 920. sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176854

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-557, G-558, G-559, G-560, G-564, G-585 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 487., 533. sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176907

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk / ÇINAR mah 1401. sk / ÖRNEK mah 1357., 1359., 1367., 1368., 1369., 1370., 1371., 1372., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4176891

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah DİVANYOLU sk / BİNBİRDİREK mah ASMALI ÇEŞME, AT MEYDANI, BABAYANİ, BOYACI AHMET, BİNBİRDİREK MEYDANI, DOSTLUK YURDU, DR. ŞEVKİBEY, DİVANYOLU, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, IŞIK, KLOD FARER, PEYKHANE, PİYER LOTİ, SUTERAZİSİ, TERZİHANE, ÜÇLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEMİRCİ REŞİT, KASAP OSMAN, NAKİLBENT, SUTERAZİSİ, ÜÇLER HAMAMI, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞİFA HAMAMI sk / MOLLA FENARİ mah NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah ÜSTAD sk / SULTAN AHMET mah AT MEYDANI, KÜÇÜKAYASOFYA, NAKİLBENT, TAVUKHANE, ŞİFA HAMAMI sk bölgelerinde 22/06/2021 00:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4185606

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 560., 561/3. sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176968

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., 568/1., 568/2., 568/3., 568/4., 568/5., CEBECİ sk bölgelerinde 22/06/2021 12:00:00 - 22/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176977

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk // bölgelerinde 22/06/2021 14:30:00 - 22/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4182075

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182082

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah LALEGÜL sk bölgelerinde 22/06/2021 12:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4190211

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BURCU, KINALI, MERİÇ, PARMAK sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4190361

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, SÜLEYMAN NAZİF sk bölgelerinde 22/06/2021 13:00:00 - 22/06/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4167177

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah AKGÜN, FATİH, KARDELEN, ZEYNEBİYE, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167140

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.YALÇIN, 4.HÜRRİYET, AKARSU sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167176

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.PAPATYA sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4167177

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah AKGÜN, FATİH, KARDELEN, ZEYNEBİYE, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167140

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.YALÇIN, 4.HÜRRİYET, AKARSU sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4167176

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 2.PAPATYA sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4188782

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah GÖKTUĞ, KİLYOS, RUMELİFENERİ sk / RUMELİ KAVAĞI mah YENİ DOSTLAR SİTESİ sk bölgelerinde 22/06/2021 01:00:00 - 22/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189322

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇINAR., SAZLIDERE sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, KİLYOS.., ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., AKSAK, ALLGREEN VİLLALARI, ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ZAMBAK, ARIKÖY-ÇINAR., ARIKÖY-ÇİĞDEM , BASIN YAYIN MANOLYA, BASIN YAYIN MEŞE , BASIN YAYIN ZEYTİN, BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ARDIÇ, BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-HANIMELİ, BASIN YAYIN-IHLAMUR, BASIN YAYIN-KÖKNAR, BASIN YAYIN-PALMİYE, BASIN YAYIN-SARDUNYA, BASIN YAYIN-SEDİR, BASIN YAYIN-SELVİ, BASIN YAYIN-ÇAM, BENJAMİN, ERGUVAN., FIRAT., GÖKTÜRK, HANIMELİ., KİLYOS., SAZLIDERE, TARAKÇI sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188385

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ESMA HANIM ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 22/06/2021 09:30:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182228

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 22/06/2021 09:30:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188391

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CEVİZLİ BAHÇE, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, DİLDAR, GÖZALAN ÇIKMAZI, KENT ÇIKMAZI, MALTIZ DERESİ, NAZARLIK DERE, ONUR ÇIKMAZI, YADİGAR ÇIKMAZI, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 22/06/2021 09:30:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4188861

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RAHMİ ÇOLAKOĞLU sk bölgelerinde 22/06/2021 01:00:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189366

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ERKİN BALABAN, KAHYA, ÖNDER sk bölgelerinde 22/06/2021 01:00:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188445

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, BOY, ERDAL, GÖKHAN KALAYCIOĞLU ÇIKMAZI, MARMARA sk bölgelerinde 22/06/2021 04:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4183517

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, TERAKKİ, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184055

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞANBAYIR, KASAPOĞLU, KENAN, KUVAYİ MİLLİYE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, ULUHAN sk bölgelerinde 22/06/2021 10:00:00 - 22/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4176935

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN, MADALYON sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181322

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AVNİ DİLLİGİL, BİBERİYE, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, UYSAL, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgelerinde 22/06/2021 20:00:00 - 22/06/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4174357

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1475., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1480., 1481., 1481/1., 1482., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181355

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 22/06/2021 12:00:00 - 22/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU 22 HAZİRAN 2021 SALI ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

NO: 4181444

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 22/06/2021 00:00:00 - 22/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181450

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 22/06/2021 02:00:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181459

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 22/06/2021 04:00:00 - 22/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.