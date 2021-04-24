Elektrik kesintisi İstanbul 25 Nisan 2021 Pazar AYEDAŞ
25 Nisan'da Anadolu Yakası'nda gerçekleşecek olan elektrik kesintileri AYEDAŞ'ın resmi internet sayfasında şimdiden yayınlandı. Elektrik kesintisi İstanbul 25 Nisan 2021 Pazar AYEDAŞ başlığıyla aratılan kesinti listesini biz de haberimizde yer verdik.
Elektrik kesintisi İstanbul 25 Nisan 2021 Pazar AYEDAŞ başlığı şu sıralar internette sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylarıyla derledik.
AYEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.
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ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 25 NİSAN 2021 CUMARTESİ AYEDAŞ
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 NİSAN 2021
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: ESKİPAZAR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FEVZİ ÇAKMAK - Sokak: CANSEVER