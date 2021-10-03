Elektromanyetizma ne demek, TDK'ya göre Elektromanyetizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Elektromanyetizma ne demek? Elektromanyetizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi elektromanyetizma kelimesi. Peki elektromanyetizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre elektromanyetizma nedir, elektromanyetizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Elektromanyetizma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Elektromanyetizma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ELEKTROMANYETİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Elektromanyetizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Elektromanyetizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre elektromanyetizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektriklenme ile mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmelerinden ortaya çıkan olayların bütünü

- Elektrik akımıyla mıknatıs elde etme

