Eleq ipucu cevabı nedir? 11 Mart Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 11 Mart Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (11 Mart) Eleq ipucu sorusu: "Pembeye çalan beyaz ve gri tüylü, alt gagasında kesesi olan ve kaşıkçı kuşu da denen bu iri kuşun adı nedir, kim biliyor?" oldu.

11 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Herkese iyi haftalar sevgili eleqseverler. Bu akşam itibariyle hafta içi büyük ödülümüz tam 15.000₺ Türkiye’nin canlı ve mobil bilgi yarışması her akşam saat 20.00’de! Kaçırmayın!

Bugünkü #eleqipucu sorumuzda ise bir su kuşu cinsi yer alıyor. Pembeye çalan beyaz ve gri tüylü, alt gagasında kesesi olan ve kaşıkçı kuşu da denen bu iri kuşun adı nedir, kim biliyor?

Eleq ipucu cevabı 11 Mart : PELİKAN

10 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

İyi pazarlar sevgili eleqseverler, bu akşam #eleqipucu konumuz futbol ve ödül yine @tambuklavye sponsorluğu ile tam 50.000₺ Topun yuvarlak olduğu yarışma gecemizde ipucu şöyle: Karpatların Maradonası” lakabıyla anılan, Galatasaray’ın efsanevi Rumen futbolcusu kimdir, hatırladınız mı?

Eleq ipucu cevabı 10 Mart : GEORGE HAGİ

9 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Eleq 9 Mart ipucu : Merhaba eleqseverler, @tambuklavye sponsorluğunda film dolu ve 50.000₺ kazandıracağımız bir geceye hazır mısınız? Mısırlarınızı patlatmayı unutmayın Sinefillerin seveceği yarışmamızın #eleqipucu bilgisi ise şöyle: Bir kısmı Kapadokya ve Pamukkale’de çekilen, Nicholas Cage’in başrolünü canlandırdığı Marvel filmi hangisidir?

Eleq ipucu cevabı 9 Mart : HAYALET SÜRÜCÜ2: İNTİKAM ATEŞİ

8 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Eleq 8 Mart ipucu : "Bugün nasılsınız sevgili eleqseverler? Konumuz coğrafya ve cevabını çok rahat bileceğiniz bir eleqipucu sorusuyla sizlerleyiz Ev hanımlarının maketlerini yaptığı, Osmanlı ahşap mimarisinin örneği olan Safranbolu evleri nerededir, hatırladınız mı?"

8 MART ELEQ İPUCU CEVABI NEDİR?

8 Mart Eleq ipucu cevabı: KARABÜK

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.