Eleq ipucu cevabı nedir? 21 Mart Eleq joker kodu nedir?

Eleq ipucu sorusunun cevabı nedir? 21 Mart Eleq joker kodu nedir? Her akşam saat 20.00'da canlı bilgi yarışması Eleq yarışmacılarını bekliyor. Bugünkü (21 Mart) Eleq ipucu sorusu: Merhabalar, bugün biraz geçmişe gidiyoruz; MÖ 3000-4000 yıllarındaki bir buluşu soracağız. Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, hayvan bağırsağından yapılmış ipliğin adı nedir, biliyor musunuz?

21 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Merhabalar, bugün biraz geçmişe gidiyoruz; MÖ 3000-4000 yıllarındaki bir buluşu soracağız. Ameliyatlarda yaraları dikmek için kullanılan, hayvan bağırsağından yapılmış ipliğin adı nedir, biliyor musunuz?

Eleq ipucu cevabı 21 Mart : KATGÜT

20 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Nasılsınız eleqseverler? Bugün çoğunuzun bildiği Ali Baba ve Kırk Haramiler masalındaki bir karakteri soruyoruz. Masaldaki Ali Baba’nın kardeşinin adını kimler hatırladı?

Eleq ipucu cevabı 20 Mart : KASIM

19 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Bugünkü ipucu sorusu için hazır mısınız eleqseverler? Öyleyse konumuz edebiyat. Üvey Baba ve Baba Evi gibi TV’ye uyarlanan dramatik kitapların yazarı kimdir?

Eleq ipucu cevabı 19 Mart : KEMALETTİN TUĞCU

18 MART ELEQ İPUCU SORUSU NEDİR?

Merhabalar eleqseverler, öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz...

Bugünkü eleqipucu sorumuzun konusu da tabii ki tarih. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in ismi, hangi kentte bulunan hava alanına verilmiştir?

Eleq ipucu cevabı 18 Mart : BALIKESİR / EDREMİT KOCA SEYİT HAVA ALANI

ELEQ NEDİR, NASIL OYNANIR?

İlk paragrafta bahsettiğimiz gibi; Eleq canlı bilgi yarışması oyunudur. Akıllı telefonlar üzerinden Android ve iOS cihazlarla binlerce kullanıcı tarafından oynanabiliyor. Kullanıcılar bu canlı oyun sayesinde para kazanabiliyor.

Eleq oyununa kayıt olmak oldukça basit Android ve App Store uygulama marketlerinden telefonunuza indirdikten sonra telefon numaranız ile kayıt oluyorsunuz. Sonrasında size telefon numaranızı teyit için SMS aracılığı ile bir doğrulama kodu gidiyor. Bu numerik karakterleri uygulamada belirtilen alana girdikten sonra uygulamada size özel bir kullanıcı adı belirlemeniz gerekiyor. Şuan için kendi isminizle kullanıcı adı almak için tam zamanı çünkü uygulamada henüz çok fazla kişi yok. Mehmet, fatma, mahmutcan gibi sadece size özel kullanıcı adlarını tükenmeden alabilirsiniz. Elinizi çabuk tutun

ELEQ PARA KAZANDIRIYOR MU?

Eleq uygulaması birden fazla kullanıcı ile oynanan bir bilgi yarışmasıdır. Her gün belirli saatte yarışma başlıyor ve günün ödülü belirleniyor. Yarışmada ortalama 12 adet canlı soru soruluyor ve cevaplamanız için 10 saniye süreniz bulunuyor. Bu süre zarfında soruları cevaplayabilirseniz ve tüm soruları doğru bilirseni günün sonunda toplam para ödülü tüm soruları bilen kişiler arasında eşit şekilde paylaştırılıyor ve bakiyenize yansıyor.

Bakiyenizde biriken parayı 50 TL’ye ulaştığında alabiliyorsunuz. Ancak Hadi uygulamasındaki gibi şuan uygulamada bir IBAN girme alanı yok. Bakiyeniz 50 TL yi aştığında sizinle iletişime geçeceklerini söyleyen bir ekran var uygulamada.