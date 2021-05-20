Eleştiriler haklı çıktı! Twitter, fotoğraf kırpma algoritmasının ayrımcı olduğunu kabul etti

Twitter tartışmalara konu olan fotoğraf kırpma özelliğinin ayrımcılığını kabul etti. Twitter'ın otomatik fotoğraf kırpma özelliği ayrımcılık yaptığı için eleştirilmişti. Gelen eleştirilen üzerine otomatik fotoğraf kırpma özelliği kaldırılarak bu işi kullanıcının inisiyatifine bırakılmıştı. Twitter, yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınlayarak algoritmanın test edildiğini duyurdu.

YÜZLER, OTOMATİK KIRPMA SONRASINDA GERİ PLANDA KALIYORDU

Ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan özellik nedeniyle Twitter, otomatik fotoğraf kırpma özelliğini kaldırdı. Yapılan araştırmada kullanıcıların geçen yıl siyahların yüzlerinin otomatik kırpma sonrası geri planda kaldığına yönelik iddialar araştırıldı. Twitter, bu eleştirilerin haklı olduğu sonucuna vardı.

SİYAHLAR VE ERKEKLERE YÖNELİK AYRIMCILIK

Yürütülen araştırmada iddiaların test edilmesi sonucunda algoritmanın iyahlar ve erkeklere karşı ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarında algoritmanın beyaz kişileri yüzde 4, kadınları da yüzde 8 oranında daha çok öne çıkardığı belirlendi. Ayrıca fotoğrafların kırpılan kısımlarında kadınların yüzlerinden çok vücutlarının kadraja alınıp alınmadığı da incelendi ama araştırmaya göre böyle bir durum söz konusu değil.

Sorunların ana kaynağının arka plan ve göz rengi olduğu söylenirken, bunların bahane olamayacağı da vurgulandı. Araştırmada şu ifadeler yer aldı: "Otomatik fotoğraf kırpma algoritması sorunlu çünkü kullanıcının kendi kimlik ve değerlerini ifade etmesini kısıtlayıp aksine fotoğrafın en ilginç kısmının neresi olduğuna dair normatif bir bakış dayatıyor."

BENZER DURUMLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Bunun yanı sıra Microsoft ve MIT'nin 2018'deki araştırmaları, yüz tanıma sistemlerinin renkli insanları beyazlara nazaran daha az tanıdığını ortaya koymuş, bu sorun ABD hükümetinin verileriyle de desteklenmişti. Ayırca Amazon, işe alım için ürettiği için yapay zekanın kullanımına cinsiyetçilik yaptığı gerekçesiyle son vermişti.