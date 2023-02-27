Elias Filet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Filet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elias Filet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elias Filet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elias Filet 6 Mart 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elias Filet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elias Filet'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Elias Filet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elias Filet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Elias Filet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elias Filet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2022 yılında FC Sochaux

2 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2023 yılında FC Sochaux

Elias Filet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elias Filet şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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