Elimi Bırakma bitiyor mu? | Elimi Bırakma neden final yapıyor?

Elimi Bırakma dizisi bitiyor mu? TRT1'in sevilen dizisinin izleyicileri internnette bu sorunun cevabını arıyor. Birçok kişi Elimi Bırakma dizisinin bitip bitmeyeceği ile ilgili bilgi edinmek için arama motoru üzerinde arama yapmaya başladı. Peki Elimi Bırakma dizisi bitiyor mu? Elimi Bırakma neden final yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ BİTİYOR MU?

Elimi Bırakma final fragmanı ile projenin sona ereceği iddialarını doğrulamış oldu. Önce yayın günü değişen dizi pazar gününden salı gününe alınmıştı, ardından da projeyle ilgili final kararı verildi. İşte Elimi Bırakma’nın finalinde meydana gelecek olaylar ve diziyle ilgili gelişmeler…

ELİMİ BIRAKMA NEDEN BİTİYOR?

Sevilen dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da projenin reyting sonuçları nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor.

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Azra’nın hayati tehlikesi devam ederken Çelen ailesi kenetlenmiş bir şekilde beklemektedir. Nihayetinde hayat onlara mucizesini sunar ve Azra kurtulur. Lakin kritik süreç devam etmektedir. Cenk ve ailesi umutlarını kaybetmezler. Azra ve Cenk birbirlerine güç vererek mücadeleye devam ederler. Sevgi ve ailenin gücü galip gelecek tam da her şeyin bittiği yerden hayat yeniden filizlenecektir… Sumru ise suçsuzluğunu kanıtlayıp hapisten çıkmak için elinden geleni yapar. Fakat ilahi adaletin onun için de bir takım sürprizleri vardır…