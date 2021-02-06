Eliz ne demek? Eliz isminin anlamı nedir? Kur'anda geçiyor mu?

Son yıllarda yeni doğan kız isimlerine verilen isimler arasında Eliz ismi yer alıyor. Kısa olması ve sade bir isim olması nedeniyle çokça tercih edilen Eliz ismi birçok kişinin beğenisini topluyor.

ELİZ NE DEMEK? ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Farsça kökenli bir olan Eliz isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bazı yerlerde emir anlamına gelen Eliz isminin anlamları şunlardır:

-Emir veren prenses

-Hükümdarlık sahibi kadın

-Emir

-El izi

-Sıçramak, tekme atmak.

Eliz ismi duygusal anlamda güçlü, yetenekli kişileri temsil eder. İrade gücü, zeka, mantıklı tutum, bu ismin temsil ettiği değerler olarak öne çıkmaktadır. Eliz ismi, pratik bir zekaya, çeşitli alanlarda sahip olunan becerilere işaret etmektedir.

İsmin kişilik analizine göre, düşünceli ve hassas karakterler öne çıkmaktadır. Sezgisel anlamda gelişmek, bu isme yüklenen değerlerden biridir.

KUR'ANDA GEÇİYOR MU?

Farsça kökenli olan bir kelime olan Eliz, Kur'anı Kerim'de geçmemektedir. Dört harften oluşan Eliz ismi kız çocukları için kullanılmaktadır.