Ellen Page kimdir? Kaç yaşında? Ellen Page transseksüel mi? Yeni adı ne? Dünyaca ünlü Kanadalı 33 yaşındaki oyuncu Ellen Page,‘Trans Erkek’ olduğunu ve yeni adını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ellen Page'ın hayatı merak konusu aldı. Peki Ellen Page kimdir? Kaç yaşında? Ellen Page transseksüel mi? Ellen Page yeni adı ne?

ELLEN PAGE KİMDİR? YENİ ADI NE?

Elliot Philpotts-Page (d. 21 Şubat 1987, Ellen Grace Philpotts-Page), profesyonel düzeyde Elliot Page adıyla bilinen Kanadalı oyuncu.

Halifax'da doğdu. Erken yaşlardan itibaren tiyatroya merak saldı ve Neptune Tiyatro Okuluna girdi. İlk kez Pit Pony adlı bir televizyon şovunda boy gösterdi ve bu nedenle Gemini Ödülü'ne aday gösterildi.

2006 yılında Patrick Wilson ile baş rolü üstlendiği Lolipop filmindeki oyunculuğu büyük takdir topladı. X-Men: Son Direniş filminde canlandırdığı Kitty Pryde rolü ile de Hollywood'daki yerini sağlamlaştırdı.

Yönetmeni Jason Reitman olan Juno filminde yer aldı ve bir film eleştirmeni olan Roger Ebert En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazanacağı yorumunda bulundu. Page bu film ile Bağımsız Ruh Ödülleri, Satellite Ödülleri isimli ödüllere layık görüldü. Chicago Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Aktris Ödülü'nü kazandı. Altın Küre'ye En İyi Kadın Oyuncu - Müzikal veya Komedi dalında aday gösterildi. BAFTA En İyi Kadın Oyuncu ödülüne ve BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne de aday olan oyuncu 20 yaş ve 335 günlük iken Juno ile En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Page Akademi Ödülleri tarihinde En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a en genç aday olmuş 4. isim olmayı başarmıştır. Ayrıca 2013 yılı Ekim ayında satışa sunulan Beyond: Two Souls adlı oyundaki ana karakter olan Jodie Holmes'i canlandırmıştır.

14 Şubat 2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklamıştır. 1 Aralık 2020 tarihinde ise sosyal medya[7] üzerinden transseksüel olduğunu açıklamış ve yeni isminin Elliot olduğunu söylemiştir. Pronounları he/they'dir.