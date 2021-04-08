Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunmuştu! Filyos Irmağındaki cesedin faili tutuklandı
Zonguldak'ta 3 ay önce meydana gelen olayda vahşi bir cinayet ortaya çıkmıştı. Çaycuma Irmağında elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin kimliği belli olmuştu. Vahşi cinayetin şüphelisi olarak değerlendirilen K.A. isimli şahıs ekipler tarafından yakalandı.
Kan donduran cinayet aydınlatıldı. Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde yaklaşık 3 önce Çaycuma köprüsü yakınında dere içerisinde elleri ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin Arif B.(69) olduğu tespit edildi. Yaşanan olayla ilgili Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada olayın faili olarak tespit edilen K.A. ekipler tarafından yakalandı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Asayiş Şube ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayın faili olarak değerlendirilen şahıs gözaltına alındı. Zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Olayı kendisinin işlemediğini öne sürdü. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı