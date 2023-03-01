Elliot Newby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elliot Newby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elliot Newby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Elliot Newby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Elliot Newby 21 Kasım 1995 tarihinde Barrow-in-Furness şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Elliot Christian Newby şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Elliot Newby Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Elliot Newby, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Elliot Newby'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Elliot Newby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Elliot Newby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Bolton U23
22 Temmuz 2015 yılında Barrow
25 Şubat 2016 yılında Burscough FC
28 Mart 2016 yılında Barrow
30 Aralık 2016 yılında Altrincham
30 Ocak 2017 yılında Barrow
1 Temmuz 2017 yılında Telford Utd
4 Temmuz 2018 yılında Chorley
22 Şubat 2021 yılında Stockport
14 Haziran 2021 yılında Chorley
1 Temmuz 2021 yılında Stockport
1 Ekim 2021 yılında Halifax Town
2 Ocak 2022 yılında Stockport
3 Kasım 2022 yılında Altrincham
21 Aralık 2022 yılında Stockport
1 Ocak 2023 yılında Barrow
Elliot Newby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Elliot Newby şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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