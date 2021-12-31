Kanal D ekranlarında yayınlanan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümü 31 Aralık 2021 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Konukların arasında olan Elmira Dans Grubu izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine 'Elmira Dans Grubu nedir, üyeleri kimdir? Ne zaman kuruldu?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ELMİRA DANS GRUBU NEDİR, ÜYELERİ KİMDİR? NE ZAMAN KURULDU?

Fatoş Çinkitaş tarafından 1994 yılında kurulan Mezdeke Grubu’nun üyeleri Aynur Kanbur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker’dir. Tekrardan kurulan Elmira Dans Grubu Mezdeke Grubu’nun kurucusu Fatoş Çinkitaş’ın öğrencilerinden oluşuyor.Elmira grubunun eğitmenliğini Mezdeke’nin üyelerinden Dilek Maltepe yapıyor.

Elmira Dans Grubu ilk kez 2019 yılında Bülent Ersoy’un sahnesinde yer almıştır. Elmira Dans Grubu Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programına konuk oluyor.

GRUBUN BİR ÜYESİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Dansöz ya da oryantal kıyafetlerden farklı olarak taktıkları peçeyle dikkat çeken Mezdeke projesinin mimarlarından biri olan dönemin efsane dansçısı Tolgahan'ın fikriydi. 90'lı yıllarda bir anda yıldızları parlayan guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur'un katili hala bulunamadı.