Elon Musk, açıkladı! Twitter aktif olmayan hesapları kaldırılıyor

Bir çok ülkede kulanılan en çok paylaşım yapılan sosyal paylaşım sitesi Twitter gün geçmiyor ki yeni bir karar yeni bir açıklama ve yeni bir değişikliğe gitmesin

Elon Musk, Twitter satınaldıktan sonra ilk işi şirketin başına kendisini CEO olarak atamış ardından çalışan bir çok kişinin işine son vermiş ve en önemli değişiklik ise mavi ve sarı tık işaretlerini ücretli satmasıyla gündeme gelmişti.

"UZUN SÜRE KULLANILMAYAN TWİTTER HESAPLARI KALDIRILIYOR"

Musk, son denemde yaptığı değişiklilere bir yenisini daha ekleyerek uzun süre kullanılmayan Twitter hesapların kaldırılacağını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

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Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, "Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Twitter'ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.