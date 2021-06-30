Elon Musk müjdeyi verdi! Ağustos ayında tüm dünya çapında kullanılacak!

İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress'te konuşan Elon Musk, hizmetin ağustos ayında dünya çapında kullanıma sunulmasını beklediğini söyledi. Musk, SpaceX'in Starlink uydu-internet hizmetinin ağustos ayında dünya çapında kullanıma sunulması gerektiğini ve bir yıl içinde yarım milyon kullanıcıya sahip olmayı umduğunu söylüyor.

"500.000'DEN FAZLA KULLANICIYA SAHİP OLMA YOLUNDAYIZ"

SpaceX ve Tesla Inc. TSLA'nın CEO'su Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi için Salı günü video konferans yoluyla konuşan , -%1.16 Yaklaşık 1.800 Starlink uydusunun fırlatıldığını ve internet hizmetinin şu anda 12 ülkede yaklaşık 70.000 kullanıcısı olduğunu söyleyen Musk, "Sanırım, 12 ay içinde birkaç yüz bin, muhtemelen 500.000'den fazla kullanıcıya sahip olma yolundayız" dedi. Musk kendi aşırı iyimser tahminlerini karşılayamamakla ün saldığı için bu rakamın ne kadar gerçekçi olduğu belli değil .

STARLINK PROJESİ NEDİR?

Starlink, uzay endüstrisinde bir takımyıldız olarak bilinen ve gezegenin herhangi bir yerindeki tüketicilere yüksek hızlı internet sağlamak için tasarlanmış binlerce uydu ile birbirine bağlı bir internet ağı kurmak amacıyla geliştirilmiş, şirketin yoğun sermaye projesidir . SpaceX, hizmeti ilk olarak belirli tüketiciler için ayda 99 ABD doları karşılığında bir beta programıyla kullanıma sunmuştu.

OCAK 2021'DE SPACEX'İN İKİ SORUNU ÇÖZMESİ GEREKECEK

Bugüne kadar yörüngeye fırlatılan 1500′den fazla Starlink uydusu ile şu anda dünyanın en büyük uydu takımyıldızı konumunda olan Starlink, yüksek hızlı internet hizmetini ulaşılması zor alanlara ışınlamayı amaçlıyor ve nispeten yüksek bir fiyata geliyor: Ayda 99 dolar artı 499 dolar alıcı. Musk, SpaceX'in iki "büyük ülke" telekomünikasyon şirketi ile anlaşmaları olduğunu söyledi, ancak isimlerini vermedi.

Starlink şu anda bir para kaybeden olsa da, Musk sonunda yılda 30 milyar dolar getirebileceğini ve gelecekteki Mars görevlerini finanse edebileceğini umuyor. Fakat o zamana kadar önemli bir yatırım daha gerektiğini bildireren Musk “Pozitif nakit akışına geçmeden önce en az 5 milyar dolar, belki de 10 milyar dolar kadar olacak. Yani oldukça fazla” dedi.