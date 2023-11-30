Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin

ABD'li milyarder Elon Musk, Hamas'a karşı tutumu nedeniyle sosyal medya platformu X’te reklam vermemekle tehdit eden şirketlere katıldığı canlı yayında çok sert bir dille açık açık küfür ederek cevap verdi.

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Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin

HAMAS ve İsrail arasındaki kanlı savaşın bilgi akışı eski adı twitter olan X üzerinden yayılıyor.

Avrupa Birliği ve ABD’li büyük şirketler, savaşın başından beri X platformunda Yahudi ve İsrail karşıtlığı içeren paylaşımların engellenmemesi nedeniyle Elon Musk üzerinde baskı kurmaya çalışıyor.

Bu neden dolayı da Apple, Best Buy, Coca-Cola ve Verizon gibi büyük şirketlerinde aralarında bulunduğu bazı güçlü ABD’li şirketler X’e boykot kararı aldıklarını ve reklamları keseceklerini duyurmuştu.

Hemen ardından ise Avrupa Birliği Komisyonu'da X’e reklam vermeyi durdurduklarını resmi olarak açıklamıştı.

BU GELİŞMELERDEN SONRA İSRAİL'E GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde ise Netanyahu Musk’ı davet ederek HAMAS’ın saldırdığı yerleri göstermiş ve savaştan görüntüleri beraber izlemişlerdi. Ülkesine dönen Musk katıldığı bir TV programında ise kendisini ve platformunu tehdit eden şirketlere açık açık küfür etti.

KÜFÜRLE YANIT VERDİ: S****İN GİDİN

Musk’ın açıklaması şu şekilde:

“Vermeyin reklam. Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa, parayla şantaj yapacaksa, s… gidin. s… gidin. Açık mı? Umarım öyledir."

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