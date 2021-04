Elon Musk'tan bir Dogecoin paylaşımı daha geldi

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Tesla'nın ve Space X'in sahibi Elon Musk'tan kripto paralarla ilgili bir Tweet daha geldi. Daha önce - başlangıçta 'şaka' amaçlı üretilen ama şuan 6,7 milyar dolar değerinde olan- Dogecoin hakkındaki yorumu ile söz konusu coinin değerinin katlanarak yükselmesine neden olmuştu.

'Şaka' amaçlı üretilen coin için Musk az önce bir Tweet daha attı. Söz konusu Tweet'te Musk, “SpaceX, gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak." yazdı.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon