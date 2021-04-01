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  3. Elon Musk'tan bir Dogecoin paylaşımı daha geldi

Elon Musk'tan bir Dogecoin paylaşımı daha geldi

Kripto paralara olan ilgisiyle yatırım dünyası tarafından sıkı sıkıya takip edilen SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Dogecoin ile ilgili attığı tweet ile gündeme geldi.

Elon Musk'tan bir Dogecoin paylaşımı daha geldi

Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Tesla'nın ve Space X'in sahibi Elon Musk'tan kripto paralarla ilgili bir Tweet daha geldi. Daha önce - başlangıçta 'şaka' amaçlı üretilen ama şuan 6,7 milyar dolar değerinde olan- Dogecoin hakkındaki yorumu ile söz konusu coinin değerinin katlanarak yükselmesine neden olmuştu.

'Şaka' amaçlı üretilen coin için Musk az önce bir Tweet daha attı. Söz konusu Tweet'te Musk, “SpaceX, gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak." yazdı.

 

Musk'ın bu sözleri 1 Nisan şaka gününde sarf etmesi ciddi olup olmadığı konusunda akıllara soru işaretinin oluşmasına neden olsa da Dogecoinin yüzde 16 yükselmesine engel olamadı.

 

 

 

 

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