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  3. Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, elindeki kılıçla intihar girişiminde bulnan 74 yaşındaki emekli astsubat Yalçın S.'nin ailevi problemleri olduğu öğrenildi.

Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli Astsubay Yalçın S. (74), kılıçla meydanda intihar girişiminde bulundu. S., kimsenin yanına yaklaşmaması için de yanında bomba süsü verilmiş bir düzenek getirdi. Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na bugün saat 12.30 civarında arabasını çeken emekli Astsubay Yalçın S., yanında getirdiği kılıçla otomobilin üzerine çıktı.

Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

EŞİ VE ÜVEY KIZI TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

İnsanların yanına yaklaşmaması için bomba düzeneği süsü verilmiş bir mekanizma da getiren S., ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek yaşadığı olayları anlattı. Polislere sözde bomba düzeneğini de gösteren S., yanına kimsenin yaklaşmamasını isteyerek kılıcı karnına soktu.

Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

Sonrasında silahına uzanan S.'ye olay yerinde bulunan polisler müdahale ederek engelledi. S. acil servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Emekli astsubaydan kılıçla intihar girişimiEmekli astsubaydan kılıçla intihar girişimi

Berna Akkaya
Editör


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