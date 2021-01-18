Emekli vatandaşlar için bu yıl iki kez zam yapılacağı ve iki kez de ikramiye ödeneceği bilgisinin ardından ikramiyelerin verileceği tarih ve tutarları da merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında baktığı Emekli bayram ikramiyeleri 2021 | Emekli ramazan, kurban ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak 2021? konularına biz de haberimizde sizler için yer verdik. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2021

EMEKLİ RAMAZAN - KURBAN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;

EMEKLİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ramazan Bayramı için emekli olanlara yatırılacak ikramiyenin 10-12 Mayıs 2021 tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Kurban Bayramı için emekli olanlara yatırılacak ikramiyenin 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

EMEKLİ RAMAZAN - KURBAN İKRAMİYELERİ NE KADAR YATACAK 2021?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte emekli maaşlarına yapılan zammın ardından ikramiyelere de zam gelip gelmediği merak konusu olduç Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere, geçen sene olduğu gibi 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM HESAPLAMA

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından “Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?” şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.