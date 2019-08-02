Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi 2019 ödenecek tarihi belli oldu! Kurban bayramına sayılı günler kala emeklilerin merakla araştırdığı bayram ikramiyesinin ödeneceği gün belli oldu. SSK emekli bayram ikramiyesi ve memur emekli bayram ikramiyesi merakla araştırılıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2019? Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı? İşte cevabı haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2019? BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI?

Kamuda topu sözleşme dönemi başlarken temmuz ayında kamu işçileriyle yapılan görüşmelerin ardından sıra ağustos ayındaki memur ve memur emeklilerini görüşmesine çevrildi. Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı toplu sözleşmeye çevrildi. Bu toplu sözleşmede karara bağlanacak sadece 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor. Konfederasyonlar, toplu sözleşme için taleplerini hazırlarken bu taleplerin arasında memurlara bayram ikramiyesinin de olması bekleniyor.

Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edildiği takdirde memurlar mevcut rakamlara göre bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek.

SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ | MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

12 milyon emekli için önümüzdeki hafta ikramiye haftası olacak. Kurban Bayramı için ödenmesi beklenen ikramiye haftaya ödenecek. Kesin olan tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.

Emekliler için biner lira ödeme yapılacakken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar kadar ikramiye alacaklar. Yani bu durumda eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Birden fazla gelir ve aylık alanlar ise en fazla ödeneğe imkan veren aylık üzerinden ödeme alacaklar.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmaksızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

EMEKLİNİN GERİDE BIRAKTIĞI DUL VE YETİMLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak.

Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? HESABA HANGİ GÜN YATAR 2019?

Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor. Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik dereceği oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 250 lira, yüzde 45 olanlara 450 lira ikramiye verilecek. İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık, ölüm ya da sürekli iş göremezlik aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ EN KADAR 2019?

Emekli Bayram ikramiyesinin yasal karşılığı emekli maaşının yasal karşılıklarıyla aynı değil. Yani emekli maaşına zam yapılması emekli bayram ikramiyelerine de zam yapılmasını gerektirmiyor. Emekli bayram ikramiyesi düzenlemede 1000 (bin) TL olarak yer alıyor. Yani düzenleme gereğince her bayramda olduğu gibi 2019 Kurban Bayramı’nda da bin TL ikramiye verilecek.