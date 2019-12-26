Emekli maaşı alanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Emekli maaş zammı ne kadar olacak 2020 ? Emekli Ocak zammı 2020 belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak Son dakika bilgisi ne? Zam oranları ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2020 ?

Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından son dakika olarak duyuruldu. Milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği Ocak zammı bugün belli oldu. Aralık ayı enflasyon miktarının yüzde 11.84 olarak açıklanmasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 6.49 oranında zam yapılacağı ortaya çıktı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.49 oranında zam alma hakkı kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük memur emeklisi 3.510 lira maaş alacak

Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

İşte eski ve yeni maaşlar;

Araştırma görevlisi (8/1) 5461'den 5761'e

Araştırmacı (9/1) 3652'den 3852'e

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691'den 6003'e

Avukat (9/1) 4952'den 5224'e

Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468'den 6823'e

Başkomiser (8/1) 5468'den 5768'e

Başmüfettiş (1/1) 8320'den 8777'e

Bekçi (Lisans 9/1) 4180'den 4409'e

İlçe belediye başkan yardımcısı 5765'den 6081'e

Daire başkanı (1/1) 8660'den 9135'e

Diş tabibi (8/1) 5315'den 5607'e

Doçent (1/1) 7260'den 7659'e

Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250'den 6593'e

Ebe (9/1) 4037'den 4259'e

Hademe (15/1) 3158'den 3331'e

Hakim (7/1) 8775'den 9257'e

Hakim adayı (9/1) 5527'den 5830'e

Hemşire (9/1) 4032'den 4253'e

Hizmetli (15/1) 3158'den 3331'e

İmam/hatip (9/1) 3667'den 3868'e

İtfaiyeci (9/1) 3623'den 3822'e

Kaymakam (4/1) 6877'den 7255'e

Komiser (8/1) 5380'den 5675'den

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405'den 3592'e

Memur (9/1) 3406'den 3593'e

Mübaşir (11/1) 3356'den 3540'e

Müfettiş (7/1) 6033'den 6364'e

Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487'den 5788'e

Müezzin (9/1) 3667'den 3868'e

Mühendis (7/1) 5300'den 5591'e

Orman muhafaza memuru (11/1) 3758'den 3964'e

Öğretmen (9/1) 3804'den 4013'e

Polis (11/1) 5005'den 5280'e

Programcı (9/1) 4154'den 4382'e

Profesör (1/1) 8482'den 8948'e

Sağlık memuru (9/1) 4032'den 4253'e

Şef (7/1) 3687'den 3889'den

Şube müdürü (7/1) 4670'den 4926'e

Usta öğretici (11/1) 3403'den 3590'e

Uzman yardımcısı (9/1) 5576'den 5882'e

Uzman (7/1) 6093'den 6428'e

Vaiz (9/1) 3862'den 4074'e

Vali (1/1) 12526'den 13214'e

Veteriner hekim (7/1) 5272'den 5561'e

Yoklama memuru (11/1) 3403'den 3590'e

Zabıta memuru (9/1) 3474'den 3665'e

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6,5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak. Kaynak: Emeklilerin maaş farkı belli oldu

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor. Sorgulama yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.

Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.

ERKEKLER İÇİN EMEKLİ YAŞI KAÇ?

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09. 1976'dan önce olan erkek sigortalılar;

– 55 yaşını ve en az 5000 prim gününü doldurmuş olmalı

55 yaşını doldurmamış olanlar ise, 25 yıl sigortalı olup yine en az 5000 gün prim ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirmiş olmalılar.

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 08.09.1999 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

– 60 yaşını ve en az 7000 prim gününü doldurmuş olmalılar.

08.09.1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı olanların sigortalılık süre şartı bulunmamaktadır. 7000 iş günü ve 60 yaş şart yeterlidir.

60 yaşını geçen, 25 yıl sigortalı olan ve en az 4500 gün prim ödeyen çalışanlar da emekli olabilirler.

* Sigortalılık süresinin başlangıcı tarihi 01.05.2008 günü ve sonrası olan erkek sigortalılar;

Normal emeklilik şartları nelerdir?

Sigortalılıklarını 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo şu şekildedir;

1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları nelerdir?

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4A bendi yani SSK kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri:

– 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaş

– 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

* 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olduysanız 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emekli olabiliyorsunuz.

Ancak bu tarihlerdeki önemli ayrıntı, emekliliği hak etmek için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanızdır.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

– 23.05.2002 tarihi öncesinde tamamlamış durumunda 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasındaysa 52 yaşında,

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasındaysa 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasındaysa 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinden sonraysa 58 yaşında, 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

Eğer sigortalı olma tarihiniz 08.09.1999 ile 30.04.2008 arasındaysa, 4500 iş günü 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşını tamamlamanız durumunda SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamış olmanız emekli olaya hak kazandırır. Ancak bu tarihten sonra girişi olanlar kademeli geçişe tabidir. 400 günden 61 yaşında emekli olabilmek için 5400 günü 31.12.2035’e kadar tamamlamış olmanız gereklidir.