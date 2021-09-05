Emekli maaşını çekmesini bekledi, yaşlı kadına saldırdı! O anlar kameralar tarafından görüntülendi!

İstanbul Beşiktaş'ta Balmumcu bölgesinde meydana gelen olayda 63 yaşındaki Sevdiye Kuşkonmaz isimli kadın, bir bankadan emekli maaşını çekti. Daha sonra evine doğru yürümeye başlayan yaşlı kadın o esnada kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın kapkaççının peşinden koşsa da yakalayamadı. O anlar ise etrafta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAPKAÇÇININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bin 300 TL emekli maaşını çektikten sonra evine hareketlenen Sevdiye Kuşkonmaz kapkaç şokunun ardından neye uğradığını şaşırdı. Anlık şoku atlatan kadın, bir aylık geçimini sağlayacak paranın içinde olduğu çantasını geri alabilmek adına kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Yaşlı kadın bir süre sonra yorularak kovalamayı bırakırken, parayı alan kapkaççı gözden kayboldu.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayı çevredekilere anlatan yaşlı kadın yardım istedi. Sonrasında polis ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye gelen emniyet ekipleri tarafından kapkaççıyı arama çalışmaları başlatıldı. Birçok güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri detaylı bir biçimde izleyen emniyet kipleri, hırsızı kısa süre içerisinde yakaladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.