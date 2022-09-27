Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!

Son zamanlarda bankalar birbirleriyle adeta promosyon yarışına girdi. Birçok farklı banka, promosyon oranlarını rekor seviyede yükseltti. Bankaların bu yarışına en çok emekli olan vatandaşlar sevindi.

EMEKLİ VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bankalarıyla sözleşmeleri biten birçok emekli kişi, yüksek promosyon imkanı veren bankalara giderek maaşlarını o bankaya taşıdılar. Ancak bazı emekliler bu konuda oldukça zarara uğradı.

MÜŞTERİLERİN ONAYI OLMADAN SÖZLEŞME YENİLEDİLER

Alınan bilgilere göre Denizbank, bankalarında kredisi ve kredi kartı bulunan emekli müşterilerinin transfer izinlerine bloke koyarak, emekli maaşlarının başka bankalara taşınmasına engel oldu. Ayrıca bazı emekli müşterilerinin sözleşmeleri bitmesine rağmen hiçbir şekilde o müşterinin onayı ve haberi olmadan sözleşmelerini yeniledikleri öğrenildi.

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PROMOSYON OLARAK BİN LİRA ÖDEME YAPTILAR

Başka bankalar 8 bin liraya kadar emekli promosyonu verirken Denizbank'ın maaşlarını bankasından alan emeklilerin promosyonlarını, müşteri onayı olmadan yeniledikleri, hesaplarına sadece 1000 lira yükledikleri öğrenildi.

Denizbank'ın bu uygulamalarından rahatsız olan ve maaşını başka bankalara taşımak isteyen emekli vatandaşlar, bankayı BDDK'ya şikayet edeceklerini söyledi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Bankaların bu uygulaması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından hukuka aykırı bulunarak bu konuda emsal bir karara imza attı. Emekli maaşı hacze tabi olmayan varlıklardandır. Bu nedenle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu emekliye kredi verirken maaşını teminat olarak değerlendirip bloke koyan bankayı haksız buldu.

Bu emsal karar maaşını aldığı bankadan kredi çekmiş bulunan tüm emekliler için müjdeli bir haberdir. Hiçbir bankanın kendisine borcu olduğu gerekçesi ile emekli maaşına bloke koyması, maaşı rehin alması, hukuken mümkün değildir.

Taşınmaya izin vermeyen bankalardan önce yazılı olarak talepte bulunulmalı, talebi kabul görmediği taktirde CİMER üzerinden şikayet edilmelidir.

Bu nedenle emekliler kredi borcu olduğu için promosyon vermeyen veya yeterince promosyon tutarını yükseltmeyen başka bankaya transferine de imkan tanımayan bankaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) CİMER üzerinden şikayet etmeli, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak banka blokajının kaldırılmasına karar vermesini talep etmelidir."