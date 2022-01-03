Milyonlarca memur ve emekli, 2022 yılı için yapılan maaş zammını merak ediyor. Son zamanlarda ülkenin gündeminde en çok yer alan "Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek 2022? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar oldu?" konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte, 2022 yılı için memur ve emekliye belirlenen zam tutarları...

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK 2022? EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasının ardından milyonların dört gözle beklediği 2022 emekli ve memur zammı da belli oldu. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, Aralık 2021'de enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Buna göre; SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48 olacak. 2022 en düşük memur ve emekli maaşları ise şu şekilde; en düşük memur maaşı 4.176,11 TL, Ssk 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş, 2000 sonrası 2 bin 041 lira, Bağkur esnaf: 2 bin 948, Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşları,15 Ocak 2022 tarihinde yatırılacak.

17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

YENİ TABAN AYLIKLAR

Emekli

Emekli sandığı:

Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11

SSK (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90

SSK (2000 SONRASI)

Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25

BAĞ-KUR ESNAF

Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92

BAĞ-KUR TARIM:

Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35

Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.

65 yaş aylığı ise 828,21 TL'den 1.055,80 TL'ye yükselecek.