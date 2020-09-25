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Emekli öğretmen cinayetinin şüphelileri hakim karşısıdna

İzmir'in Foça İlçesi'nde 64 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın evinde ölü bulunması olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emekli öğretmen cinayetinin şüphelileri hakim karşısıdna

İzmir'in Foça İlçesi'nde 64 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın bağ evinde ölü bulunması olayına karıştıkları belirlenip, gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan zaman zaman Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki iki katlı bağ evinde de kaldığı öğrenilen Tevfik Yalvaç'tan bir süre haber alamayan yakınları merak edip, geçen 20 Eylül'de bölgedeki yaşayan arkadaşlarına durumu bildirip, kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine Yalvaç'ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, emekli öğretmenin elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Emekli öğretmen cinayetinin şüphelileri hakim karşısıdna

Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma suç Araştırma Timi (JASAT), ve istihbarat unsurlarının da yer aldığı özel bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'ndan alınan teknik destekle olaydan 3 gün sonra olayın şüphelisi oldukları ileri sürülen 3 kişiden 1'ini Aydın'ın Kuşadası ilçesi diğer 2'sini ise İzmir'de yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli bugün Foça Adliyesi'ne sevk edildi.

Berna Akkaya
Editör


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