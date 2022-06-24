Türkiye'de çoğu vatandaş, emeklilik promosyonlarıyla ilgili bilgileri merak ediyor. Emekli olan kişiler ise yüksek promosyon veren bankaya maaşını yatırıyor. Emekli promosyon 2022 ne kadar Ziraat, Vakıfbank, İş bankası, Yapı Kredi ? Hangi banka en çok ne kadar promosyon veriyor? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON 2022 NE KADAR ZİRAAT, VAKIFBANK, İŞ BANKASI, YAPI KREDİ?

Emekli kişiler, emekli maaşlarını yatırdıkları bankadan belli şartlarla promosyon alıyor. Emekli yakınını getiren kişilerde bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında promosyon veriyor.

İş Bankası; 1.500 TL’den düşük maaşlar için 2.250 TL,1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 2.375 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.500 TL promosyon veriyor. Yapı Kredi; 1.499 TL'ye kadar 2.500 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 3.100 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 3.750 TL nakit promosyon ödüyor.

HANGİ BANKA EN ÇOK NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Yapılan son araştırmalara göre, emekli maaşlarını getiren vatandaşlara en yüksek nakit promosyon ödemesini Yapı Kredi bankası yapıyor. Yapı Kredi'nin resmi internet sayfasında yer alan bilgilerde, 14 Haziran 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerin 4.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekleri açıklamaları yer alıyor.