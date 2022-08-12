Türkiye'de milyonlarca emekli geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlarına enflasyon farkı oranında zam aldı. Yaklaşık yüzde 43 gelen zammın yanı sıra en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda bankalarda emeklilerin aldığı aylık maaşlara göre promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Bizlerde internet arama motorlarında çokça araştırılan Emekliler için hangi bankalar promosyon veriyor, kaç TL 2022 ? En yüksek emekli promosyonu kim veriyor, hangi banka kaç para verecek? sorularına haberimizde yanıt verdik.

EMEKLİLER İÇİN HANGİ BANKALAR PROMOSYON VERİYOR, KAÇ TL 2022 ?

Garanti Bankası en az 4 bin 850 TL, en fazla 7 bin 250 TL promosyon ödemesi yapacak.

İş Bankası en az 3 bin 500 TL, en fazla 5 bin TL promosyon ödeyecek.

Yapı Kredi en az 4 bin 850 TL, en fazla 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeyecek.

QNB Finansbank'a emekli maaşını taşıyanlara en az 4 bin 650 TL, en fazla ise 7.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli maaşını ise Akbank'a taşıyan emekliler en az 4 bin 650 TL, en fazla ise 7 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli aylığını TEB'e taşıyanlar ise en az 3 bin 800 TL, en fazla ise 5 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU KİM VERİYOR, HANGİ BANKA KAÇ PARA VERECEK?

Bankaların verdiği promosyon miktarları incelendiğinde en fazla promosyon veren bankalar, Yapı Kredi ve Garanti BBVA olarak göze çarpıyor. Bu bankalar en az 4 bin 850 TL, en fazla 7 bin 250 TL promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'na emekli maaşını taşıyan vatandaşlara ödenecek tutarlar belli oldu.

Maaşı 1500 TL olanlara 4 bin 850 TL,

Maaşı 1500 ile 2 bin 500 TL arasında olanlara 6 bin TL,

Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlara ise 7 bin 250 TL promosyon ödemesi yapılacak.

İŞ BANKASI

Maaşı 0 - 1.499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL,

Maaşı 1.500 - 2.499 TL arasında olanlara 4 bin 250 TL

Maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

Emekli maaşı 1.499 TL olanlara 4 bin 850 TL

1.500 TL ile 2 bin 499 TL arasında olanlara ise 6 bin TL

2 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

QNB FİNANSBANK

Emekli maaşı aylık 1.499 TL altında olanlara 4.650 TL

Aylığı 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olanlara 5.800 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK

Bir aylık emekli maaşı 0-1499 TL arasında olanlara toplamda 4 bin 650 TL,

Bir aylık emekli maaşı 1.500 TL – 2.499TL arasında olanlara 5 bin 800 TL

Bir aylık emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 7 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

TEB

Emekli maaşı 0-1499 TL olanlara 3 bin 800 TL,

1.500-2.499 TL arasında emekli aylığı olanlara 4 bin 575 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara ise banka tarafından 5 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.