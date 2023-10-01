HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Emeklilere bir müjdeli haber de Devlet Bahçeli'den ''Cumhurbaşkanının çalışması sürüyor''
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasam yılı için düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, emeklileri maaş zammı konusunda umutlandıran açıklamalarda bulundu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Milli voleybolcu Zehra Güneş, hem sırt dekoltesi hem de güzelliği ile hayranlarını mest etti! Bakan bir daha bakıyor
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan'dan meclis açılışında emekliye zam açıklaması, Yeni yıldan önce emekli maaşlarına zam yapılacak mı?
Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin finalinde Süleyman Aykırı'yı yenen Yıldıray Akın baş pehlivan oldu
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Herkesin gözü bu karardaydı! AYM, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için kararını verdi!
Atatürk’ün fotoğrafına saygısızlık yapan liseli çocuğa istenen ceza belli oldu