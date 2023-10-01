Emeklilere bir müjdeli haber de Devlet Bahçeli'den ''Cumhurbaşkanının çalışması sürüyor''

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasam yılı için düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, emeklileri maaş zammı konusunda umutlandıran açıklamalarda bulundu.

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Emeklilere bir müjdeli haber de Devlet Bahçeli'den ''Cumhurbaşkanının çalışması sürüyor'' 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kuruluna hitabında, "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözlerinin hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadeledeki kararlı ve ısrarlı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

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