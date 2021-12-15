Emeklilere müjde! "2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 6.72’lik artırımı bekliyor. Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük ön görüsü sebebiyle, bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık periyoda (Temmuz-Aralık) ait enflasyonun yüzde 12’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Emeklilerin maaşlara yapılacak zam oranı talepleri ise taban fiyat seviyesinde olması.

BİN 802 LİRADAN 2 BİN 18 LİRAYA YÜKSELECEK

Standart koşullarda taban fiyata yılda bir sefer artırım gerçekleştirilirken, emeklilere ise 2 defa artırım yapılıyor. Merkez Bankası’nın yılsonu yüzde 18.4’lük kestirimine nazaran yapılan hesaplamalara nazaran 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. En düşük emekli maaşına bakıldığında bu artırım oranı düşük kalıyor. Bu sebepten emeklilerin maaşlarına da enflasyon üzerinde artırım yapılması bekleniyor.

Kısaca, 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 12 artırım alabiliyor. Böylelikle 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2.624 liradan 2.939 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı 1.912 liradan 2.141 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı 1.802 liradan 2,018 liraya yükselecek.

2021 Temmuz-Aralık 2022 Ocak-Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) - 2.624 TL 2.939 TL

SSK (2000 SONRASI) - 1.627 TL 1,822 TL

BAĞ-KUR (ESNAF) - 1.912 TL 2,141 TL

BAĞ-KUR (TARIM) - 1.802 TL 2,018 TL

Şu Anki Emekli Maaşı % 12.01 Artırımlı Emekli Maaşı 1.627 TL 1,822 TL 1.760 TL 1,971 TL 1.802 TL 2,018 TL 1.912 TL 2,141 TL 2.018 TL 2,260 TL 2.141 TL 2,398 TL 2.260 TL 2,531 TL 2.410 TL 2,699 TL 2.490 TL 2,789 TL 2.570 TL 2,878 TL 2.730 TL 3,057 TL 2.827 TL 3,166 TL 2.913 TL 3,262 TL 3.012 TL 3,373 TL 3.256 TL 3,647 TL 3.348 TL 3,750 TL 3.452 TL 3,866 TL 3.520 TL 3,942 TL 3.638 TL 4,074 TL 3.710 TL 4,155 TL 3.790 TL 4,245 TL 3.854 TL 4,316 TL 3.090 TL 3,461 TL 3.220 TL 3,606 TL 3.460 TL 3,875 TL 3.641 TL 4,078 TL 3.760 TL 4,211 TL 3.920 TL 4,390 TL 4.050 TL 4,536 TL

Memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını söyleyen Başkan Kahveci, “TÜİK’in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, besin yüzde 20, mesken eşyası yüzde 18, sıhhat harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, tıpkı periyotta dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zarurî harcamaları 965 lira yükseldi.” ifadelerine yer verdi.