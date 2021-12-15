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Emeklilere müjde! "2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları belirlenmeye devam ediyor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 6 aylık enflasyon sonucu, 2022 Ocak ayından itibaren emeklilere yüzde 12.01 oranında zam yapılması bekleniyor.

Emeklilere müjde! "2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 6.72’lik artırımı bekliyor. Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük ön görüsü sebebiyle, bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık periyoda (Temmuz-Aralık) ait enflasyonun yüzde 12’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Emeklilerin maaşlara yapılacak zam oranı talepleri ise taban fiyat seviyesinde olması.

Emeklilere müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

BİN 802 LİRADAN 2 BİN 18 LİRAYA YÜKSELECEK

Standart koşullarda taban fiyata yılda bir sefer artırım gerçekleştirilirken, emeklilere ise 2 defa artırım yapılıyor. Merkez Bankası’nın yılsonu yüzde 18.4’lük kestirimine nazaran yapılan hesaplamalara nazaran 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. En düşük emekli maaşına bakıldığında bu artırım oranı düşük kalıyor. Bu sebepten emeklilerin maaşlarına da enflasyon üzerinde artırım yapılması bekleniyor.

Kısaca, 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 12 artırım alabiliyor. Böylelikle 2000 öncesi en düşük emekli aylığı 2.624 liradan 2.939 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı 1.912 liradan 2.141 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı 1.802 liradan 2,018 liraya yükselecek.

Emeklilere müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

 2021 Temmuz-Aralık      2022 Ocak-Temmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) -    2.624 TL        2.939 TL
SSK (2000 SONRASI) - 1.627 TL        1,822 TL
BAĞ-KUR (ESNAF) -     1.912 TL        2,141 TL
BAĞ-KUR (TARIM) -      1.802 TL        2,018 TL

Şu Anki Emekli Maaşı  % 12.01 Artırımlı Emekli Maaşı
1.627 TL1,822 TL
1.760 TL1,971 TL
1.802 TL2,018 TL
1.912 TL2,141 TL
2.018 TL2,260 TL
2.141 TL2,398 TL
2.260 TL2,531 TL
2.410 TL2,699 TL
2.490 TL2,789 TL
2.570 TL2,878 TL
2.730 TL3,057 TL
2.827 TL3,166 TL
2.913 TL3,262 TL
3.012 TL3,373 TL
3.256 TL3,647 TL
3.348 TL3,750 TL
3.452 TL3,866 TL
3.520 TL3,942 TL
3.638 TL4,074 TL
3.710 TL4,155 TL
3.790 TL4,245 TL
3.854 TL4,316 TL
3.090 TL3,461 TL
3.220 TL3,606 TL
3.460 TL3,875 TL
3.641 TL4,078 TL
3.760 TL4,211 TL
3.920 TL4,390 TL
4.050 TL

4,536 TL

Emeklilere müjde! 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi maaş ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu: Zam oranları belli oldu!

Memur ve memur emeklilerin maddi kayıplara uğradığını söyleyen Başkan Kahveci,  “TÜİK’in belirlediği yıllık enflasyon ortalama yüzde 14,6 olsa da çeşitli mal ve hizmetler yaklaşık yüzde 28, ulaştırma yüzde 21, besin yüzde 20, mesken eşyası yüzde 18, sıhhat harcamaları yüzde 16 oranında zamlandı. Memur maaşları yıllık ortalama 463 lira artarken, tıpkı periyotta dört kişilik ailenin insanca yaşamak için vazgeçemeyeceği zarurî harcamaları 965 lira yükseldi.” ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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