Emeklilerin kazanç takvimi belli oldu

2020 yılında emeklilerin kazancı belli oldu. Emekliler yeni yılda 2 kez zam alacak, 2 kez bayramlarda ikramiye ve Mart'tan sonra ikinci promosyon ödemeleri de başlayacak.

Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Zam oranı yarın belli olacak.

2020 PROMOSYON YILI

Emeklilerin büyük çoğunluğu için 2020 promosyon yılı olacak.

Banka promosyonları Mart 2017'de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020'den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek.

2020 yılı içinde emekli olanlar da bankasını seçerek promosyon alabilecek.Taban promosyon maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olarak uygulanıyor. Bu tutarların rekabetle artması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ

Emeklilere 2020'de de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek.

Tutarlarda değişiklik yapılmazsa biner lira ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.