Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyesi alacak emekliler, ikramiyelerin hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu da merak edilen sorular arasında da yer aldı. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Ramazan Bayramı'ndan sonra Kurban Bayramı'nda da emekliler ikramiyelerine kavuşacak. Bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğu ülkedeki vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilerin veya yeni emekli olacak vatandaşların hesaplarına bin 100 lira yatacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YATACAK 2022?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri bayram haftasının önceki günlerinde hesaplara yatırılmıştı. Emekliler tarafından sıkça merak edilen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı sıkça araştırılıyor. Kurban Bayramı bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı'ndan önceki günlerde yani 4-6 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.