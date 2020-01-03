Emine Erdoğan, Üsküdar Atık Merkezi'ni ziyaret etti

2023'de tüm Türkiye'de uygulamaya koymak istediği ve bu sayede yıllık 20 milyon dolar kazanç ve 100 bin kişiye istihdam hedeflediği Sıfır Atık Projesi'ni incelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Atık Merkezi'ni ziyarette bulundu.

Başkan Türkmen proje ile ilgili bilgi vererek, “Geri dönüşüm seferberliğine başlayalı 1,5 ay olmasına rağmen atık toplama oranımız 2 kat arttı. Vatandaşımızın desteği ile Üsküdar’da geri dönüşüm işini çözeceğiz.” diye belirtti.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetim Merkezi’nde; kâğıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen her türlü atığı ayırarak geri dönüştürüyor. Tesiste her gün 500 tondan fazla çöp dönüştürülüyor. 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren tesiste ayrıştırılan atıkların yüzde 70’i kâğıt ve karton atıklarından, yüzde 30’u metal, plastik atıklarından oluşuyor.