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  3. Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

Behzat Uygur, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak meslektaşı Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

Nejat Uygur tarafıdan uyarlanan  'Süt Kardeşler' 18 Ağustos'ta perde açacaktı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan oyun, güzel oyuncu Emine Ün'ün koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

Oyuncu Behzat Uygur bu haberi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i, oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün koronavirüs nedeniyle yakalandığı rahatsızlığından dolayı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz."

Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

Koronavirüse yakalanan Emine Ün ise Instagram hesabından, "Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim." açıklamasını yaptı. 

Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

EMİNE ÜN KİMDİR?

Emine Ün, esas soyadı “Bolverdi”dir. 24 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Tır şoförüydü. 3 kız kardeşi vardır. İstanbul Etiler Lisesinden mezun oldu. Tahsil hayatına devam etmedi. 1992 yılında 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı.
1994 yı kapak kızı seçilmiş, 1997 yılına kadar çeşitli dergilerde fotomodellik yapmış, televizyon reklamlarında rol almış. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Piyangola' isimli programda hostes sunucu olarak görev almıştır.

{TITLE_STRIP}Emine Ün Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

Emine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!

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