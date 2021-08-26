Eminönü'nde taksi denetlemesi: Sivil polisler takside!

İstanbul'da taksilere yönelik denetimler yapılıyor. Fatih Eminönü'nde taksicilerin taksimetre, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrol edildi. kurallara uymayan taksi şoförlerine ceza kesildi. Yolcu gibi taksilere binen sivil polis ekipleri de hatalı gördükleri sürücülerin denetim noktasında durdurulmasını sağladı.

YÜKSEK FİYAT UYGULAYAN TAKSİCİLERE DENETİM

Taksici Birol Menteş emniyet kemerini takmadığı gerekçesi ile durduruldu. Menteş şu sözleri söyledi;

"Müşteriyi otelden aldım. Emniyet kemeri henüz takamamıştım. Cezamızı çekeceğiz. Arkadaşlar haklı. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar meslekten arındırılmalı ki bizim de adımız kötüye çıkmasın. Yapılan uygulamadan son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

"HAK EDİYORUZ"

Seyir halindeyken sigara içen ve emniyet kemerini takmayan taksici Yaşar Akpınar, Taksiye sivil polis memuru bindi. Emniyet kemeri takmamıştım, sigara içiyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğim. Cezayı hak ediyoruz. Bu uygulamaların daha sık yapılması lazım" gerek diyerek haksız kazanç elde edenler için "Onlara da cezai işlem uygulanıyor, araçları bağlanıyor ama daha fazlasını hak ediyorlar. Onların yaptığı dolandırıcılık" diye konuştu.

"BEN YARIM SAAT BEKLEDİM SADECE TURİSTLERE DURUYORLAR"

Taksi ile yolculuk yapmak isteyen Mehmet Özkan ise "Uygulamaları başarılı buluyorum. Eminönü'nde çok büyük sıkıntı var. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Ben duraktan biniyorum. Geçen yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar " dedi.

2021 YILINDA 110 BİN 514 TAKSİ DENETLENDİ 886 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından 2021 yılında toplam 110 bin 514 taksi denetlendi. 26 bin 804 taksici hakkında cezai işlem uygulanırken, bin 886 taksi trafikten men edildi.