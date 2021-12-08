Emir Sami İşmen kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Beltur A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığına İYİ Partili Emir Sami İşmen getirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Emir Sami İşmen'in kim olduğunu merak ediyorlar. Peki, Emir Sami İşmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? işte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirilen bir atamayla ilgili gündem konusu oldu. CHP'li olan belediyenin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'den bir ismin belediyeyle ilgili bir kurumda göreve getirildiği belirtildi. İYİ Parti'li Emir Sami İşmen'in Beltur A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi. Bu bağlamda, Emir Sami İşmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
EMİR SAMİ İŞMEN KİMDİR?
Emir Sami İşmen gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili olarak Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında; "Beltur AŞ'de Gnl. Md. Yrd. olarak görev almamdan dolayı; arayarak, mesajla, ziyaret ederek tebrik ve desteklerini ileten tüm dostlarıma, büyüklerime, kardeşlerime teşekkür ederim. 16 milyon İstanbullunun daha iyi bir İstanbul'da yaşaması için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." dedi.
Emir Sami İşmen İYİ Parti'de Gençlik Kolları Kapı Siyaseti ve Genç Gönüllülerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonunda görev alıyordu.
İşmen eğitimini Kocaeli Üniversitesi'nde almıştır.
EMİR SAMİ İŞMEN KARİYERİ
İşmen birçok firmada farklı pozisyonlarda görev almıştır. Firmalar ve çalıştığı pozisyonlar aşağıda yer almaktadır:
BELTUR AŞ - Genel Müdür Yardımcısı
Zimak Güvenlik - Genel Müdür Yardımcısı
ORGANiZER Events & Congress Management LLC - Business Development Director
Daimler AG - Pazarlama İletişimi Uzmanı
VAGABOND - Account Supervisor
JLL Turkey - Marketing Specialist
Inspi(RED) Grafik - Account Executive
Publicis Graphics - Senior Copywriter