Emirdağ Kaymakamlığı duyurdu: Afyonkarahisar'da 6 bina karantina altına alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 6 binada karantina uygulaması başlatıldı.

EMİRDAĞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 6 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 58 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 895’e yükseldi.

Bugün toplam 115 bin 605 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 337 bin 147 oldu.

Bugün iyileşen bin 301 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 417 olduğu açıklandı.