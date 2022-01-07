Emirhan İlkhan Beşiktaş'ta yıldız gibi parlıyor! Dünya devlerini peşine taktı!

TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor maçında kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, gösterdiği performansla beğeni topladı. Ucunda kupa olan bir karşılaşmada forma giyen ve Beşiktaş'ta tecrübesi bulunmayan oyuncu tüm bunları bir kenara koyarak sahada futbolunu oynadı ve Alman devi Borussia Dortmund'un da ilgisini çekmeyi başardı.

KISA SÜREDE BEĞENİ TOPLADI

8 yaşında Beşiktaş'ta futbola başlayan ve siyah-beyazlı kulübün A takım hayaliyle mücadele eden oyuncu, Antalyaspor karşılaşmasının 80. dakikasında oyuna dahil oldu. Uzatmalara da giden müsabakada yaklaşık 40 dakika sahada kalan genç futbolcu, tekniği ve mücadelesiyle dikkatleri üzerine çekerken taraftarların da beğenisini topladı.

SCOUT EKİPLERİ İZLEMEYE ALDI

Sezon başında gençlik liginde Borussia Dortmund ile karşılaşılan maçta da görev alan Emirhan İlkhan, Alman devinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. O tarihten itibaren Dortmund'un radarına giren genç yetenek, siyah-beyazlı ekibin Süper Kupa maçında da forma giyince iyice göz önüne çıktı. Alman ekibinin oyuncunun peşine scout ekiplerini taktırdığı öğrenildi.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Karşılaşma esnasında oyuna girmek için çağrıldığında oldukça şaşırdığını ve heyecanlandığını dile getiren Emirhan İlkhan, "Hocam beni çağırdığında çok heyecanlandım. Sağ kanada gireceksin dedi, şok oldum. 'Kenar mı?' diye sordum tekrar... Sonra 'mecbur' dedi. Oyuna girdim, elimden gelen her şeyi yaptım" şeklinde konuştu.