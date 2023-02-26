Emmanuel Ababio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ababio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ababio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ababio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ababio 29 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ababio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ababio'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ababio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Ababio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Ababio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Ababio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ababio şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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